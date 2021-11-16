https://ria.ru/20211116/shoygu-1759360744.html

Шойгу призвал Армению и Азербайджан не провоцировать обострение на границе

Шойгу призвал Армению и Азербайджан не провоцировать обострение на границе - РИА Новости, 16.11.2021

Шойгу призвал Армению и Азербайджан не провоцировать обострение на границе

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре призвал коллег из Армении и Азербайджана Степана Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:32

2021-11-16T19:32

2021-11-16T19:38

армения

азербайджан

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

сергей шойгу

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре призвал коллег из Армении и Азербайджана Степана Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать обострение на границе, сообщает Минобороны РФ."Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали ... Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211116/azerbaydzhan-1759348259.html

армения

азербайджан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, азербайджан, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, сергей шойгу