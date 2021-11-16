https://ria.ru/20211116/shoygu-1759360744.html
Шойгу призвал Армению и Азербайджан не провоцировать обострение на границе
Шойгу призвал Армению и Азербайджан не провоцировать обострение на границе - РИА Новости, 16.11.2021
Шойгу призвал Армению и Азербайджан не провоцировать обострение на границе
Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре призвал коллег из Армении и Азербайджана Степана Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:32
2021-11-16T19:32
2021-11-16T19:38
армения
азербайджан
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
сергей шойгу
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре призвал коллег из Армении и Азербайджана Степана Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать обострение на границе, сообщает Минобороны РФ."Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали ... Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки", - говорится в сообщении.
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армения, азербайджан, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, сергей шойгу
19:32 16.11.2021 (обновлено: 19:38 16.11.2021)
Шойгу призвал Армению и Азербайджан не провоцировать обострение на границе
Шойгу призвал Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации обстановки на границе