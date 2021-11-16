Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/shoygu-1759306301.html
Шойгу рассказал об успешном испытании противоспутниковой системы
Шойгу рассказал об успешном испытании противоспутниковой системы - РИА Новости, 16.11.2021
Шойгу рассказал об успешном испытании противоспутниковой системы
Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил благополучное завершение испытаний противоспутниковой системы российскими войсками. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:41
2021-11-16T16:59
сергей шойгу
россия
безопасность
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755944820_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_c0c20e1bc4ac580e2e04fb7475414e80.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил благополучное завершение испытаний противоспутниковой системы российскими войсками."Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", — заявил он во время рабочей поездки в Воронежскую область.Ранее в Минобороны сообщили о прошедших накануне пусках, в результате которых был уничтожен космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года.В Вашингтоне заявили, что именно из-за этого мимо МКС пролетел космический мусор — якобы, обломки разрушенного аппарата. В Москве эти обвинения опровергли, а в оборонном ведомстве отметили, что образовавшиеся после уничтожения спутника обломки не представляют угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов, причем американской стороне это известно. В министерстве отметили, что ранее такие тесты проводили США, Китай и Индия.Там также подчеркнули, что Пентагон активно разрабатывает и испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая модификации беспилотных космических аппаратов X-37.Россия, а ранее СССР, уже более 40 лет выступает за разработку соглашения, запрещающего размещение оружия или применение силы в космосе. Москва неоднократно вносила соответствующие предложения на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20211115/mks-1759071492.html
https://ria.ru/20211116/mks-1759290094.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755944820_64:0:2411:1760_1920x0_80_0_0_179f50e1fb886ef518ccbf4860e6eeb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, россия, безопасность, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
15:41 16.11.2021 (обновлено: 16:59 16.11.2021)
 
Шойгу рассказал об успешном испытании противоспутниковой системы

Министр обороны Шойгу рассказал об успешном испытании противоспутниковой системы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил благополучное завершение испытаний противоспутниковой системы российскими войсками.
"Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", — заявил он во время рабочей поездки в Воронежскую область.
Ранее в Минобороны сообщили о прошедших накануне пусках, в результате которых был уничтожен космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года.
В Вашингтоне заявили, что именно из-за этого мимо МКС пролетел космический мусор — якобы, обломки разрушенного аппарата. В Москве эти обвинения опровергли, а в оборонном ведомстве отметили, что образовавшиеся после уничтожения спутника обломки не представляют угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов, причем американской стороне это известно. В министерстве отметили, что ранее такие тесты проводили США, Китай и Индия.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 11:05
Экипаж "Союза" перешел на МКС после пролета космического мусора
Там также подчеркнули, что Пентагон активно разрабатывает и испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая модификации беспилотных космических аппаратов X-37.
Россия, а ранее СССР, уже более 40 лет выступает за разработку соглашения, запрещающего размещение оружия или применение силы в космосе. Москва неоднократно вносила соответствующие предложения на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
14:26
В Минобороны назвали лицемерными обвинения России в создании рисков для МКС
 
Сергей ШойгуРоссияБезопасностьВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
Лента новостейМолния
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами