https://ria.ru/20211116/shoygu-1759306301.html

Шойгу рассказал об успешном испытании противоспутниковой системы

Шойгу рассказал об успешном испытании противоспутниковой системы - РИА Новости, 16.11.2021

Шойгу рассказал об успешном испытании противоспутниковой системы

Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил благополучное завершение испытаний противоспутниковой системы российскими войсками. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:41

2021-11-16T15:41

2021-11-16T16:59

сергей шойгу

россия

безопасность

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил благополучное завершение испытаний противоспутниковой системы российскими войсками."Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", — заявил он во время рабочей поездки в Воронежскую область.Ранее в Минобороны сообщили о прошедших накануне пусках, в результате которых был уничтожен космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года.В Вашингтоне заявили, что именно из-за этого мимо МКС пролетел космический мусор — якобы, обломки разрушенного аппарата. В Москве эти обвинения опровергли, а в оборонном ведомстве отметили, что образовавшиеся после уничтожения спутника обломки не представляют угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов, причем американской стороне это известно. В министерстве отметили, что ранее такие тесты проводили США, Китай и Индия.Там также подчеркнули, что Пентагон активно разрабатывает и испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая модификации беспилотных космических аппаратов X-37.Россия, а ранее СССР, уже более 40 лет выступает за разработку соглашения, запрещающего размещение оружия или применение силы в космосе. Москва неоднократно вносила соответствующие предложения на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20211115/mks-1759071492.html

https://ria.ru/20211116/mks-1759290094.html

россия

воронежская область

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2021

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сергей шойгу, россия, безопасность, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)