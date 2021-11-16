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В Минобороны Турции рассказали об использовании комплексов С-400
В Минобороны Турции рассказали об использовании комплексов С-400 - РИА Новости, 16.11.2021
В Минобороны Турции рассказали об использовании комплексов С-400
Закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут задействованы "в нужном месте и в нужное время", заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T21:43
2021-11-16T21:43
2021-11-16T21:43
сша
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рособоронэкспорт
нато
с-400 «триумф»
александр михеев
хулуси акар
россия
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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 будут задействованы "в нужном месте и в нужное время", заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.Он добавил, что Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность претензий США по вопросу С-400, которые являются системами оборонного назначения и будут задействованы Турцией точно так же, как используются комплексы С-300, находящиеся на вооружении других стран НАТО.Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в свою очередь сообщал, что контракт на второй полк будет подписан в 2021 году.
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сша, турция, рособоронэкспорт, нато, с-400 «триумф», александр михеев, хулуси акар, россия
В Минобороны Турции рассказали об использовании комплексов С-400
Минобороны Турции: системы С-400 будут использоваться "в нужном месте и в нужное время"