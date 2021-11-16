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Новое оружие России
https://ria.ru/20211116/robot-1759235883.html
Глава "Кронштадта" ответил на вопрос о создании полного робота-убийцы
Глава "Кронштадта" ответил на вопрос о создании полного робота-убийцы - РИА Новости, 16.11.2021
Глава "Кронштадта" ответил на вопрос о создании полного робота-убийцы
Создать полного робота-убийцу для России технически не является проблемой, главная сложность - научить его точно применять оружие именно по противнику, сообщил... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:10
2021-11-16T11:13
новое оружие россии
безопасность
технологии
кронштадт
россия
сергей богатиков
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ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Создать полного робота-убийцу для России технически не является проблемой, главная сложность - научить его точно применять оружие именно по противнику, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.По его словам, главная проблема при разработке таких систем лежит в необходимости научить их действовать в условиях сложной обстановки современного поля боя и самостоятельно правильно определять противника и "безошибочно применять оружие именно по противнику".Он добавил, что здесь также "существует морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа"."Предстоит проделать огромную работу, которая в итоге полностью поменяет облик войны, способы ведения боевых действий. Когда на поле боя столкнутся роботы, но не человек", - добавил глава "Кронштадта".Читайте полный текст интервью Cергея Богатикова &gt;&gt;
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безопасность, технологии, кронштадт, россия, сергей богатиков
10:10 16.11.2021 (обновлено: 11:13 16.11.2021)
 
Глава "Кронштадта" ответил на вопрос о создании полного робота-убийцы

Глава "Кронштадта" Богатиков: создание полного робота-убийцы не будет проблемой для России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Создать полного робота-убийцу для России технически не является проблемой, главная сложность - научить его точно применять оружие именно по противнику, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.
"Создание полного робота-убийцы не является проблемой. Тем более, что системы вооружения, способные действовать полностью автоматически, существуют в наших Вооруженных силах еще со времен СССР", - сказал Богатиков, отвечая на вопрос - возможно ли разработать ударный дрон, способный совершенно автономно действовать во всех аспектах на поле боя.
По его словам, главная проблема при разработке таких систем лежит в необходимости научить их действовать в условиях сложной обстановки современного поля боя и самостоятельно правильно определять противника и "безошибочно применять оружие именно по противнику".
Он добавил, что здесь также "существует морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа".
"Предстоит проделать огромную работу, которая в итоге полностью поменяет облик войны, способы ведения боевых действий. Когда на поле боя столкнутся роботы, но не человек", - добавил глава "Кронштадта".
Читайте полный текст интервью Cергея Богатикова >>
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииКронштадтРоссияСергей Богатиков
 
 
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