https://ria.ru/20211116/restavratsiya-1759278834.html

В Ленобласти фактически завершена реставрация исторической части Монрепо

В Ленобласти фактически завершена реставрация исторической части Монрепо - РИА Новости, 16.11.2021

В Ленобласти фактически завершена реставрация исторической части Монрепо

Реставрация исторической части скального пейзажного парка Выборга — Монрепо в Ленинградской области - находится на завершающей стадии – реставраторы возвращают... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:37

2021-11-16T13:37

2021-11-16T13:37

ленинградская область

выборг

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Реставрация исторической части скального пейзажного парка Выборга — Монрепо в Ленинградской области - находится на завершающей стадии – реставраторы возвращают главному усадебному дому и библиотечному флигелю парка исторический облик, сообщил заместитель председатель регионального правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой."Сейчас основной объем работ осуществляется по интерьерам главного усадебного дома и библиотечного флигеля. Они на своих местах, собраны, над ними возведены кровли, идут работы по утеплению чердаков, перекрытий. Мы уверены, что к маю эти работы будут завершены. На этапе начала реставрационных работ камины и печи, которые у нас сохранились в усадьбе, были бережно демонтированы и отправлены на реставрацию. Сейчас эти работы выполнены", – сказал Цой.По его словам, всего в главном усадебном доме будет установлено семь изразцовых печей и три чугунных. При этом четыре изразцовые печи сохранились до нашего времени и отреставрированы в первозданном виде, три печи были восстановлены по историческим образцам. Также специалисты отреставрировали две чугунные печи, еще одна была восстановлена. Для интерьера библиотечного флигеля также отреставрированы четыре изразцовых печи. После реставрации усадебных построек печи установят на их исторических местах, однако носить они будут не только декоративный характер – печи включены в систему вентиляции зданий.Кроме печей и каминов в лепном декоре большого зала главного усадебного дома отреставрированы четыре исторических консоли с масками фавнов и большую часть подлинного живописного фриза.

https://ria.ru/20210713/arkhitektura-1741085783.html

выборг

ленинградская область

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выборг, ленинградская область