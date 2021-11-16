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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/qr-kod-1759356730.html
КПРФ предложила Мосгордуме дать отрицательный отзыв на проекты о QR-кодах
КПРФ предложила Мосгордуме дать отрицательный отзыв на проекты о QR-кодах - РИА Новости, 16.11.2021
КПРФ предложила Мосгордуме дать отрицательный отзыв на проекты о QR-кодах
Фракция КПРФ в Госдуме направила обращение председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением дать отрицательный отзыв на правительственные... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:02
2021-11-16T21:36
распространение коронавируса
общество
вакцинация
московская городская дума
госдума рф
кпрф
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме направила обращение председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением дать отрицательный отзыв на правительственные законопроекты о QR-кодах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.Депутаты КПРФ считают, что законопроекты о QR-кодах недопустимы."В связи с изложенным считаем правильным предложить вам: довести содержание настоящего документа до каждого депутата Московской городской думы… сформулировать отзыв Мосгордумы на указанные законопроекты с учетом мнения каждого из депутатов", - следует из письма.Как отвечают авторы письма, согласно Конституции РФ, "каждый имеет право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям", но, по их словам, люди без QR-кодов лишены такой возможности.Также авторы документа подчеркивают, что в соответствии с Конституцией РФ "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства"."Такое ограничение возможно только на основании федерального закона в четко ограниченном перечне ситуаций. Ни в одном федеральном законе нет такого понятия, как QR-код", - говорится в письме.
https://ria.ru/20211116/qr-kod-1759320057.html
https://ria.ru/20211116/covid-19-1759337012.html
https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759313846.html
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общество, вакцинация, московская городская дума, госдума рф, кпрф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
19:02 16.11.2021 (обновлено: 21:36 16.11.2021)
 
КПРФ предложила Мосгордуме дать отрицательный отзыв на проекты о QR-кодах

Фракция КПРФ предложила в Мосгордуме дать отрицательный отзыв на законопроекты о QR-кодах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме направила обращение председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением дать отрицательный отзыв на правительственные законопроекты о QR-кодах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
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Депутаты КПРФ считают, что законопроекты о QR-кодах недопустимы.
"В связи с изложенным считаем правильным предложить вам: довести содержание настоящего документа до каждого депутата Московской городской думы… сформулировать отзыв Мосгордумы на указанные законопроекты с учетом мнения каждого из депутатов", - следует из письма.
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Как отвечают авторы письма, согласно Конституции РФ, "каждый имеет право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям", но, по их словам, люди без QR-кодов лишены такой возможности.
Также авторы документа подчеркивают, что в соответствии с Конституцией РФ "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".
"Такое ограничение возможно только на основании федерального закона в четко ограниченном перечне ситуаций. Ни в одном федеральном законе нет такого понятия, как QR-код", - говорится в письме.
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