Еврокомиссар обсудила на Украине сертификацию "Северного потока — 2"
Еврокомиссар Симпсон обсудила с главой Минэнерго Украины сертификацию "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон обсудила с министром энергетики Украины Германом Галущенко приостановку сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", говорится в микроблоге в её Twitter.
"Очень важная встреча с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Очевидно, что ЕС продолжает поддерживать Украину касательно энергетической безопасности. ... Также обсудили последнюю (информацию - ред.), касающуюся сертификации "Северного потока — 2" и нашего сотрудничества", - написала она.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня велась работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок.