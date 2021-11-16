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https://ria.ru/20211116/potok-1759371787.html
Еврокомиссар обсудила на Украине сертификацию "Северного потока — 2"
Еврокомиссар обсудила на Украине сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Еврокомиссар обсудила на Украине сертификацию "Северного потока — 2"
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон обсудила с министром энергетики Украины Германом Галущенко приостановку сертификации оператора газопровода "Северный... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:57
2021-11-16T20:57
экономика
украина
сша
газпром
wintershall
северный поток — 2
uniper
мария князева
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон обсудила с министром энергетики Украины Германом Галущенко приостановку сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", говорится в микроблоге в её Twitter."Очень важная встреча с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Очевидно, что ЕС продолжает поддерживать Украину касательно энергетической безопасности. ... Также обсудили последнюю (информацию - ред.), касающуюся сертификации "Северного потока — 2" и нашего сотрудничества", - написала она.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня велась работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок.
https://ria.ru/20211116/potok-1759353161.html
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экономика, украина, сша, газпром, wintershall, северный поток — 2, uniper, мария князева, россия
20:57 16.11.2021
 
Еврокомиссар обсудила на Украине сертификацию "Северного потока — 2"

Еврокомиссар Симпсон обсудила с главой Минэнерго Украины сертификацию "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон обсудила с министром энергетики Украины Германом Галущенко приостановку сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", говорится в микроблоге в её Twitter.
"Очень важная встреча с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Очевидно, что ЕС продолжает поддерживать Украину касательно энергетической безопасности. ... Также обсудили последнюю (информацию - ред.), касающуюся сертификации "Северного потока — 2" и нашего сотрудничества", - написала она.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 18:41
В Германии высказались о судьбе "Северного потока — 2"
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило ранее во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 17:06
В ФРГ оценили последствия приостановки сертификации "Северного потока — 2"
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня велась работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок.
 
ЭкономикаУкраинаСШАГазпромWintershallСеверный поток — 2UniperМария КнязеваРоссия
 
 
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