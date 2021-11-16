15:26 16.11.2021 (обновлено: 15:42 16.11.2021)
Польское Минобороны пообещало премии всем военным, находящимся на границе
Минобороны Польши выплатит денежные награды всем военным, находящимся на границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пообещал денежные награды всем солдатам, находящимся в настоящее время на границе с Белоруссией.
Dziękuję żołnierzom za powstrzymanie dzisiejszego szturmu. Dzięki Wam Polska wciąż jest bezpieczna. Wszyscy żołnierze służący obecnie na granicy otrzymają specjalne nagrody finansowe. Jesteśmy Wam wdzięczni! https://t.co/35lYRxrJbw— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 16, 2021
С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Польская полиция сообщила о том, что в результате стычек серьезно ранен полицейский – у него перелом костей черепа. С белорусской стороны сообщалось о нескольких пострадавших от слезоточивого газа, в том числе журналистах.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.