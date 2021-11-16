https://ria.ru/20211116/polsha-1759303160.html

Польское Минобороны пообещало премии всем военным, находящимся на границе

Польское Минобороны пообещало премии всем военным, находящимся на границе - РИА Новости, 16.11.2021

Польское Минобороны пообещало премии всем военным, находящимся на границе

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пообещал денежные награды всем солдатам, находящимся в настоящее время на границе с Белоруссией. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:26

2021-11-16T15:26

2021-11-16T15:42

белоруссия

польша

в мире

мариуш блащак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пообещал денежные награды всем солдатам, находящимся в настоящее время на границе с Белоруссией."Спасибо солдатам за то, что остановили сегодняшний штурм. Благодаря вам Польша постоянно находятся в безопасности. Все солдаты, служащие в настоящее время на границе, получат специальные финансовые награды. Мы благодарны вам!" - написал Блащак в Twitter.С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Польская полиция сообщила о том, что в результате стычек серьезно ранен полицейский – у него перелом костей черепа. С белорусской стороны сообщалось о нескольких пострадавших от слезоточивого газа, в том числе журналистах.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/politsiya-1759284379.html

https://ria.ru/20211116/migranty-1759262239.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, польша, в мире, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии