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НАТО предложила Польше помощь на границе с Белоруссией, заявили в Варшаве
НАТО предложила Польше помощь на границе с Белоруссией, заявили в Варшаве - РИА Новости, 16.11.2021
НАТО предложила Польше помощь на границе с Белоруссией, заявили в Варшаве
Союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь на границе с Белоруссией, где скопились мигранты, Польша рассматривает такой вариант, заявил журналистам... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:27
2021-11-16T13:35
в мире
польша
нато
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
варшава
белоруссия
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь на границе с Белоруссией, где скопились мигранты, Польша рассматривает такой вариант, заявил журналистам представитель канцелярии президента Якуб Кумох после совещания в Бюро национальной безопасности с участием президента Анджея Дуды."Рассматривается такой сценарий. Со стороны союзников появляются предложения", - заявил Кумох, отвечая на вопрос о возможной помощи союзников по НАТО. Он отметил, что речь идет как о помощи непосредственно на границе, так и о политической поддержке.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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в мире, польша, нато, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, варшава, белоруссия
13:27 16.11.2021 (обновлено: 13:35 16.11.2021)
 
НАТО предложила Польше помощь на границе с Белоруссией, заявили в Варшаве

Канцелярия президента Польши: союзники по НАТО предложили помощь на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь на границе с Белоруссией, где скопились мигранты, Польша рассматривает такой вариант, заявил журналистам представитель канцелярии президента Якуб Кумох после совещания в Бюро национальной безопасности с участием президента Анджея Дуды.
"Рассматривается такой сценарий. Со стороны союзников появляются предложения", - заявил Кумох, отвечая на вопрос о возможной помощи союзников по НАТО. Он отметил, что речь идет как о помощи непосредственно на границе, так и о политической поддержке.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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В миреПольшаНАТОСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВаршаваБелоруссия
 
 
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