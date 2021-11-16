https://ria.ru/20211116/polsha-1759277297.html

НАТО предложила Польше помощь на границе с Белоруссией, заявили в Варшаве

НАТО предложила Польше помощь на границе с Белоруссией, заявили в Варшаве - РИА Новости, 16.11.2021

НАТО предложила Польше помощь на границе с Белоруссией, заявили в Варшаве

Союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь на границе с Белоруссией, где скопились мигранты, Польша рассматривает такой вариант, заявил журналистам... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:27

2021-11-16T13:27

2021-11-16T13:35

в мире

польша

нато

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

варшава

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь на границе с Белоруссией, где скопились мигранты, Польша рассматривает такой вариант, заявил журналистам представитель канцелярии президента Якуб Кумох после совещания в Бюро национальной безопасности с участием президента Анджея Дуды."Рассматривается такой сценарий. Со стороны союзников появляются предложения", - заявил Кумох, отвечая на вопрос о возможной помощи союзников по НАТО. Он отметил, что речь идет как о помощи непосредственно на границе, так и о политической поддержке.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211116/krizis-1759215102.html

польша

варшава

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, нато, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, варшава, белоруссия