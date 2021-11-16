Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Беженцы на границе Польши и Белоруссии начали ломать заграждение и бросать камни в польских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.В ответ те применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Также они подняли в воздух вертолет. Инцидент произошел возле автомобильного КПП "Брузги"."В Кузнице мигранты напали на наших солдат и офицеров с камнями и пытаются разрушить ограждение и попасть на польскую территорию. Наши спецслужбы применили слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов", — заявили в министерстве национальной обороны Польши.Как сообщило агентство Белта, силовики поливают беженцев разъедающей глаза жидкостью, многие из них кашляют, некоторых тошнит.Белорусские пограничники в противостояние не вмешиваются. Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону сосредоточились польские военные и спецтехника.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211115/granitsa-1759143707.html
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4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты
Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни.
2021-11-16T12:03
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов
Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Беженцы на границе Польши и Белоруссии начали ломать заграждение и бросать камни в польских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
В ответ те применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Также они подняли в воздух вертолет. Инцидент произошел возле автомобильного КПП "Брузги".
"В Кузнице мигранты напали на наших солдат и офицеров с камнями и пытаются разрушить ограждение и попасть на польскую территорию. Наши спецслужбы применили слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов", — заявили в министерстве национальной обороны Польши.
Как сообщило агентство Белта, силовики поливают беженцев разъедающей глаза жидкостью, многие из них кашляют, некоторых тошнит.
Белорусские пограничники в противостояние не вмешиваются.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону сосредоточились польские военные и спецтехника.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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