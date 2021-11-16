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Польша обвинила белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе
Польша обвинила белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе - РИА Новости, 16.11.2021
Польша обвинила белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе
Польские военнослужащие обвиняют белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:00
2021-11-16T10:00
2021-11-16T10:00
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польские военнослужащие обвиняют белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211116/krizis-1759215102.html
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в мире, варшава, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Польша обвинила белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе
Польские военные обвиняют белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе