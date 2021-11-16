https://ria.ru/20211116/polsha-1759233957.html

Польша обвинила белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе

Польша обвинила белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе - РИА Новости, 16.11.2021

Польша обвинила белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе

Польские военнослужащие обвиняют белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:00

2021-11-16T10:00

2021-11-16T10:00

в мире

варшава

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польские военнослужащие обвиняют белорусских силовиков в разрушении ограждения на границе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211116/krizis-1759215102.html

варшава

белоруссия

минск

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии