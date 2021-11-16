https://ria.ru/20211116/poezd-1759255661.html

С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки

С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки - РИА Новости, 16.11.2021

С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки

Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:41

2021-11-16T11:41

2021-11-16T11:52

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211029/turpotok-1756867294.html

финляндия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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