Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/poezd-1759255661.html
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки - РИА Новости, 16.11.2021
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:41
2021-11-16T11:52
распространение коронавируса
финляндия
россия
в мире
санкт-петербург
хельсинки
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50034/95/500349573_0:138:3065:1862_1920x0_80_0_0_d7539c8906b55abea3dd107ec9a573b8.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211029/turpotok-1756867294.html
финляндия
россия
санкт-петербург
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50034/95/500349573_199:0:2866:2000_1920x0_80_0_0_b31b082a9eeb767f21e57ab49d1dd827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, россия, в мире, санкт-петербург, хельсинки, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
11:41 16.11.2021 (обновлено: 11:52 16.11.2021)
 
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки

С 12 декабря возобновляется железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПоезд Allegro. Архив
Поезд Allegro. Архив - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-ПетербургХельсинки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 14:45Туризм
Путин выразил надежду на возобновление туристического потока в Финляндию
 
Распространение коронавирусаФинляндияРоссияВ миреСанкт-ПетербургХельсинкиКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Лента новостейМолния
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией