https://ria.ru/20211116/poezd-1759255661.html
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки - РИА Новости, 16.11.2021
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:41
2021-11-16T11:41
2021-11-16T11:52
распространение коронавируса
финляндия
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Также с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211029/turpotok-1756867294.html
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11:41 16.11.2021 (обновлено: 11:52 16.11.2021)
С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
С 12 декабря возобновляется железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки