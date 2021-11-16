https://ria.ru/20211116/peterburg-1759314922.html
В Петербурге в реке нашли сумку с частями человеческого тела
В Петербурге в реке нашли сумку с частями человеческого тела - РИА Новости, 16.11.2021
В Петербурге в реке нашли сумку с частями человеческого тела
В Петербурге рабочий нашел в реке Смоленке сумку с частями человеческого тела, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:19
2021-11-16T16:19
2021-11-16T19:50
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Петербурге рабочий нашел в реке Смоленке сумку с частями человеческого тела, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."У моста Кораблестроителей рабочий нашел сумку с частями тела человека", — рассказал собеседник агентства. По его словам, предположительно, обнаружены части тела мужчины. Обстоятельства уточняются.Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство").
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происшествия, санкт-петербург
16:19 16.11.2021 (обновлено: 19:50 16.11.2021)
В Петербурге в реке нашли сумку с частями человеческого тела
В Петербурге в реке Смоленке нашли сумку с частями тела, предположительно, мужского
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Петербурге рабочий нашел в реке Смоленке сумку с частями человеческого тела, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"У моста Кораблестроителей рабочий нашел сумку с частями тела человека", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, предположительно, обнаружены части тела мужчины. Обстоятельства уточняются.
Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство").