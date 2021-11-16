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США предложили Китаю провести переговоры по стратегической стабильности
США предложили Китаю провести переговоры по стратегической стабильности - РИА Новости, 16.11.2021
США предложили Китаю провести переговоры по стратегической стабильности
Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося саммита с председателем КНР Си Цзиньпином поднял вопрос о необходимости проведения серии раундов диалога по... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:42
2021-11-16T19:12
в мире
сша
вашингтон (город)
китай
джо байден
си цзиньпин
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося саммита с председателем КНР Си Цзиньпином поднял вопрос о необходимости проведения серии раундов диалога по стратегической стабильности, заявил во вторник советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент Байден в диалоге с председателем Си Цзиньпином действительно поднимал вопрос о необходимости проведения нескольких раундов диалога по стратегической стабильности. Этот диалог должен проходить под лидерством глав государства и под управлением высокопоставленных команд с обеих сторон", - сказал Салливан в ходе видеоконференции, организованной базирующимся в Вашингтоне Институтом Брукингса.Он добавил, что такой диалог должен охватывать проблематику безопасности, технологий и дипломатии. Как отметил высокопоставленный американский чиновник, в ходе саммита лидеры согласились начать "двигать вперед обсуждения по стратегической стабильности"."Вместе с тем наши лидеры действительно обсудили эти вопросы, и теперь нам нужно обдумать наиболее продуктивные пути продвинуть этот диалог", - сказал представитель Белого дома.Виртуальный саммит Си Цзиньпина и Байдена состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам, включая Иран, КНДР, Афганистан и пандемию. МИД КНР в коммюнике по итогам саммита отметил, что оба лидера признали встречу откровенной, прагматичной, содержательной и плодотворной, что способствует укреплению взаимопонимания между двумя сторонами.
https://ria.ru/20211110/kitay-1758337233.html
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в мире, сша, вашингтон (город), китай, джо байден, си цзиньпин, джейк салливан
18:42 16.11.2021 (обновлено: 19:12 16.11.2021)
 
США предложили Китаю провести переговоры по стратегической стабильности

Байден предложил Си Цзиньпину провести переговоры по стратегической стабильности

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося саммита с председателем КНР Си Цзиньпином поднял вопрос о необходимости проведения серии раундов диалога по стратегической стабильности, заявил во вторник советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент Байден в диалоге с председателем Си Цзиньпином действительно поднимал вопрос о необходимости проведения нескольких раундов диалога по стратегической стабильности. Этот диалог должен проходить под лидерством глав государства и под управлением высокопоставленных команд с обеих сторон", - сказал Салливан в ходе видеоконференции, организованной базирующимся в Вашингтоне Институтом Брукингса.
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Он добавил, что такой диалог должен охватывать проблематику безопасности, технологий и дипломатии. Как отметил высокопоставленный американский чиновник, в ходе саммита лидеры согласились начать "двигать вперед обсуждения по стратегической стабильности".
"Это будет не то же самое, что у нас есть с Россией, с официальным диалогом по стратегической стабильности, который является намного более зрелым обладает гораздо более глубокой историей", - указал Салливан. Он признал, что в китайско-американских отношениях "меньше зрелости".
"Вместе с тем наши лидеры действительно обсудили эти вопросы, и теперь нам нужно обдумать наиболее продуктивные пути продвинуть этот диалог", - сказал представитель Белого дома.
Виртуальный саммит Си Цзиньпина и Байдена состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам, включая Иран, КНДР, Афганистан и пандемию. МИД КНР в коммюнике по итогам саммита отметил, что оба лидера признали встречу откровенной, прагматичной, содержательной и плодотворной, что способствует укреплению взаимопонимания между двумя сторонами.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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