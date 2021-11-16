https://ria.ru/20211116/peregovory-1759353385.html

США предложили Китаю провести переговоры по стратегической стабильности

США предложили Китаю провести переговоры по стратегической стабильности - РИА Новости, 16.11.2021

США предложили Китаю провести переговоры по стратегической стабильности

Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося саммита с председателем КНР Си Цзиньпином поднял вопрос о необходимости проведения серии раундов диалога по... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:42

2021-11-16T18:42

2021-11-16T19:12

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося саммита с председателем КНР Си Цзиньпином поднял вопрос о необходимости проведения серии раундов диалога по стратегической стабильности, заявил во вторник советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент Байден в диалоге с председателем Си Цзиньпином действительно поднимал вопрос о необходимости проведения нескольких раундов диалога по стратегической стабильности. Этот диалог должен проходить под лидерством глав государства и под управлением высокопоставленных команд с обеих сторон", - сказал Салливан в ходе видеоконференции, организованной базирующимся в Вашингтоне Институтом Брукингса.Он добавил, что такой диалог должен охватывать проблематику безопасности, технологий и дипломатии. Как отметил высокопоставленный американский чиновник, в ходе саммита лидеры согласились начать "двигать вперед обсуждения по стратегической стабильности"."Вместе с тем наши лидеры действительно обсудили эти вопросы, и теперь нам нужно обдумать наиболее продуктивные пути продвинуть этот диалог", - сказал представитель Белого дома.Виртуальный саммит Си Цзиньпина и Байдена состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам, включая Иран, КНДР, Афганистан и пандемию. МИД КНР в коммюнике по итогам саммита отметил, что оба лидера признали встречу откровенной, прагматичной, содержательной и плодотворной, что способствует укреплению взаимопонимания между двумя сторонами.

https://ria.ru/20211110/kitay-1758337233.html

https://ria.ru/20211116/ssha-1759315606.html

сша

вашингтон (город)

китай

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в мире, сша, вашингтон (город), китай, джо байден, си цзиньпин, джейк салливан