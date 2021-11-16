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Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против Армении
Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против Армении - РИА Новости, 16.11.2021
Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прямой агрессией против Армении произошедшие во вторник события на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:37
2021-11-16T20:18
в мире
армения
азербайджан
баку
мид армении
минобороны азербайджана
никол пашинян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прямой агрессией против Армении произошедшие во вторник события на границе с Азербайджаном.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении."Происходящему может быть дана одна оценка - это прямая агрессия против суверенной территории Армении", - сказал Пашинян на заседании Совбеза страны. По его словам, еще 12 мая "в результате агрессивных действий Азербайджан оккупировал 41 квадратный километр территории Армении" "В условиях молчания наших партнеров из международного сообщества Азербайджан продолжает свои агрессивные действия. Моя оценка однозначная - Азербайджан и поддерживающие его силы взяли на прицел наш суверенитет, государственность, независимость. Сейчас тяжелый день, мы живем в тяжелые времена, но мы показали, что мы существуем, мы государство, государственная нация и язык принуждения для нас неприемлем", - отметил премьер.По его словам, Армения может вести переговоры, искать в и находить взаимоприемлемые решения и ведет себя как ответственный член международного сообщества."Призываю международное сообщество принять адресные заявления, осуждающие агрессию Азербайджана. Разговоры о пограничном споре нелепы и бессмысленны. Нет никакого пограничного спора, есть агрессия против суверенной территории Армении", - завил Пашинян.Он добавил, что границы Армении и Азербайджана советского периода четко обозначены заключенными в то время соглашениями, а Баку отказывается от предложения Еревана зеркально отвести войска от пограничной зоны, разместить там международных наблюдателей и начать процесс демаркации и делимитации границы.Пашинян назвал тщетными "попытки Азербайджана навязать собственную волю Армении", добавив, что армянская сторона всеми возможными средствами защитит свой суверенитет, территориальную целостности, государственность и независимость"Одновременно мы продолжаем подчеркивать необходимость мирного урегулирования ситуации и подтверждаем приверженность трехсторонним заявлениям от 9 ноября и 11 января", - отметил премьер.
https://ria.ru/20211116/shoygu-1759360744.html
https://ria.ru/20211116/plen-1759330151.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, мид армении, минобороны азербайджана, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:37 16.11.2021 (обновлено: 20:18 16.11.2021)
 
Пашинян обвинил Азербайджан в прямой агрессии против Армении

Пашинян назвал события на границе с Азербайджаном прямой агрессией против Армении

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прямой агрессией против Армении произошедшие во вторник события на границе с Азербайджаном.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
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"Происходящему может быть дана одна оценка - это прямая агрессия против суверенной территории Армении", - сказал Пашинян на заседании Совбеза страны. По его словам, еще 12 мая "в результате агрессивных действий Азербайджан оккупировал 41 квадратный километр территории Армении" "В условиях молчания наших партнеров из международного сообщества Азербайджан продолжает свои агрессивные действия. Моя оценка однозначная - Азербайджан и поддерживающие его силы взяли на прицел наш суверенитет, государственность, независимость. Сейчас тяжелый день, мы живем в тяжелые времена, но мы показали, что мы существуем, мы государство, государственная нация и язык принуждения для нас неприемлем", - отметил премьер.
По его словам, Армения может вести переговоры, искать в и находить взаимоприемлемые решения и ведет себя как ответственный член международного сообщества.
"Призываю международное сообщество принять адресные заявления, осуждающие агрессию Азербайджана. Разговоры о пограничном споре нелепы и бессмысленны. Нет никакого пограничного спора, есть агрессия против суверенной территории Армении", - завил Пашинян.
Он добавил, что границы Армении и Азербайджана советского периода четко обозначены заключенными в то время соглашениями, а Баку отказывается от предложения Еревана зеркально отвести войска от пограничной зоны, разместить там международных наблюдателей и начать процесс демаркации и делимитации границы.
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"Одновременно мы продолжаем подчеркивать необходимость мирного урегулирования ситуации и подтверждаем приверженность трехсторонним заявлениям от 9 ноября и 11 января", - отметил премьер.
 
В миреАрменияАзербайджанБакуМИД АрменииМинобороны АзербайджанаНикол ПашинянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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