https://ria.ru/20211116/otravlenie-1759325962.html
Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 12 человек
Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 12 человек - РИА Новости, 16.11.2021
Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 12 человек
Число отравившихся в Казани метанолом молодых людей возросло до 12, в больницу обратился еще один человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:57
2021-11-16T16:57
2021-11-16T16:57
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Число отравившихся в Казани метанолом молодых людей возросло до 12, в больницу обратился еще один человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.По информации минздрава Татарстана, 11 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Как уточнили в региональном СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. По предварительным данным, они употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную у неустановленного лица.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."В больницу обратился еще один отравившийся метанолом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)
Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 12 человек
Число отравившихся метанолом в Казани молодых людей выросло до 12