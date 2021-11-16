https://ria.ru/20211116/oon-1759367621.html

В ООН призвали Баку и Ереван к мирному решению споров

В ООН призвали Баку и Ереван к мирному решению споров - РИА Новости, 16.11.2021

В ООН призвали Баку и Ереван к мирному решению споров

ООН призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:32

2021-11-16T20:32

2021-11-16T20:32

в мире

армения

азербайджан

оон

фархан хак

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ООН, 16 ноя – РИА Новости. ООН призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мы сейчас получаем определенную информацию. Но определенно, мы следим с беспокойством за сообщениями о последней вспышке насилия. И нам нужно будет проверить эти сообщения", - сказал Хак на брифинге.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

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армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, оон, фархан хак, ситуация на армяно-азербайджанской границе