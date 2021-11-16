В ООН призвали Баку и Ереван к мирному решению споров
В ООН призвали Баку и Ереван решать противоречия мирным путем
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
ООН, 16 ноя – РИА Новости. ООН призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Мы сейчас получаем определенную информацию. Но определенно, мы следим с беспокойством за сообщениями о последней вспышке насилия. И нам нужно будет проверить эти сообщения", - сказал Хак на брифинге.
"На данный момент мы призываем стороны проявлять сдержанность и действовать в соответствии с трехсторонним заявлениями от 9 ноября и 11 января, решать все соответствующие обеспокоенности мирным путем. Мы хотим избежать возвращения к какой-либо эскалации, которую мы наблюдали ранее", - добавил он.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.