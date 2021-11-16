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В ООН призвали Баку и Ереван к мирному решению споров
В ООН призвали Баку и Ереван к мирному решению споров - РИА Новости, 16.11.2021
В ООН призвали Баку и Ереван к мирному решению споров
ООН призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:32
2021-11-16T20:32
в мире
армения
азербайджан
оон
фархан хак
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ООН, 16 ноя – РИА Новости. ООН призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мы сейчас получаем определенную информацию. Но определенно, мы следим с беспокойством за сообщениями о последней вспышке насилия. И нам нужно будет проверить эти сообщения", - сказал Хак на брифинге.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
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в мире, армения, азербайджан, оон, фархан хак, ситуация на армяно-азербайджанской границе
20:32 16.11.2021
 
В ООН призвали Баку и Ереван к мирному решению споров

В ООН призвали Баку и Ереван решать противоречия мирным путем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 16 ноя – РИА Новости. ООН призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность, решать противоречия мирным путем, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Мы сейчас получаем определенную информацию. Но определенно, мы следим с беспокойством за сообщениями о последней вспышке насилия. И нам нужно будет проверить эти сообщения", - сказал Хак на брифинге.
"На данный момент мы призываем стороны проявлять сдержанность и действовать в соответствии с трехсторонним заявлениями от 9 ноября и 11 января, решать все соответствующие обеспокоенности мирным путем. Мы хотим избежать возвращения к какой-либо эскалации, которую мы наблюдали ранее", - добавил он.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 20:07
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В миреАрменияАзербайджанООНФархан ХакСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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