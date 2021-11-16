https://ria.ru/20211116/oon-1759348412.html
В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном
В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021
В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном
Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить, заявил постпред Франции... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:20
2021-11-16T18:20
2021-11-16T18:20
в мире
армения
азербайджан
оон
франция
совет безопасности оон
николя де ривьер
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg
ООН, 16 ноя - РИА Новости. Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
https://ria.ru/20211116/armeniya-1759293889.html
армения
азербайджан
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f3d6bbc7a155d4bdb474a294a29c5869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, оон, франция, совет безопасности оон, николя де ривьер, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном
Постпред Франции де Ривьер: на повестке темы Армении и Азербайджана нет, но можем обсудить