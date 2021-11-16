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В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном
В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021
В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном
Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить, заявил постпред Франции... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:20
2021-11-16T18:20
в мире
армения
азербайджан
оон
франция
совет безопасности оон
николя де ривьер
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ООН, 16 ноя - РИА Новости. Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
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в мире, армения, азербайджан, оон, франция, совет безопасности оон, николя де ривьер, ситуация на армяно-азербайджанской границе
18:20 16.11.2021
 
В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном

Постпред Франции де Ривьер: на повестке темы Армении и Азербайджана нет, но можем обсудить

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ООН, 16 ноя - РИА Новости. Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.
"На повестке ничего. Но посмотрим. Мы можем обсудить это", - сказал де Ривьер журналистам.
Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
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В миреАрменияАзербайджанООНФранцияСовет Безопасности ООННиколя Де РивьерСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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