https://ria.ru/20211116/oon-1759348412.html

В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном

В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021

В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном

Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить, заявил постпред Франции... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:20

2021-11-16T18:20

2021-11-16T18:20

в мире

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азербайджан

оон

франция

совет безопасности оон

николя де ривьер

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ООН, 16 ноя - РИА Новости. Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить, заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759293889.html

армения

азербайджан

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, оон, франция, совет безопасности оон, николя де ривьер, ситуация на армяно-азербайджанской границе