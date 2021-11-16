https://ria.ru/20211116/mintrans-1759231672.html

Минтранс разработает транспортную модель потоков грузов в ДФО

Минтранс разработает транспортную модель потоков грузов в ДФО - РИА Новости, 16.11.2021

Минтранс разработает транспортную модель потоков грузов в ДФО

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов на РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:43

2021-11-16T09:43

2021-11-16T09:43

экономика

магаданская область

юрий трутнев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов на Дальний Восток для контроля сроков их доставки, сообщает пресс-служба аппарата полпредства.Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Приморский край Трутнев осмотрел погрузочно-разгрузочные мощности, предусмотренные для каботажных и международных перевозок, Владивостокского морского торгового и Владивостокского морского рыбного портов."Регионы должны получать грузы вовремя. Люди не должны оставаться без продуктов, а строительные компании без строительных материалов", - отметил Трутнев.Полпредство отмечает, что, по данным Минтранса, на текущий момент в морских портах Приморского края находится 5835 контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) и 4446 тонн генеральных грузов. С 1 по 14 ноября в порты прибыло 7816 контейнеров в ДФЭ и 4974 тонны генеральных грузов. За этот период совершено 23 судовых рейса, которыми вывезено 7314 ДФЭ и 6055 тонн генеральных грузов. С 15 по 30 ноября планируется загрузка и отход 29 судов, которые вывезут 11480 ДФЭ и 2904 тонны генеральных грузов. Таким образом, прогнозируемый остаток контейнеров на конец ноября составит 2255 ДФЭ и 2230 тонн генеральных грузов.Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья.

https://ria.ru/20211110/perevozki-1758419808.html

магаданская область

чукотка

россия

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экономика, магаданская область, юрий трутнев, министерство транспорта рф (минтранс россии), чукотка, россия