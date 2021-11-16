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Минтранс разработает транспортную модель потоков грузов в ДФО
Минтранс разработает транспортную модель потоков грузов в ДФО - РИА Новости, 16.11.2021
Минтранс разработает транспортную модель потоков грузов в ДФО
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов на РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:43
2021-11-16T09:43
экономика
магаданская область
юрий трутнев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
чукотка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов на Дальний Восток для контроля сроков их доставки, сообщает пресс-служба аппарата полпредства.Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Приморский край Трутнев осмотрел погрузочно-разгрузочные мощности, предусмотренные для каботажных и международных перевозок, Владивостокского морского торгового и Владивостокского морского рыбного портов."Регионы должны получать грузы вовремя. Люди не должны оставаться без продуктов, а строительные компании без строительных материалов", - отметил Трутнев.Полпредство отмечает, что, по данным Минтранса, на текущий момент в морских портах Приморского края находится 5835 контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) и 4446 тонн генеральных грузов. С 1 по 14 ноября в порты прибыло 7816 контейнеров в ДФЭ и 4974 тонны генеральных грузов. За этот период совершено 23 судовых рейса, которыми вывезено 7314 ДФЭ и 6055 тонн генеральных грузов. С 15 по 30 ноября планируется загрузка и отход 29 судов, которые вывезут 11480 ДФЭ и 2904 тонны генеральных грузов. Таким образом, прогнозируемый остаток контейнеров на конец ноября составит 2255 ДФЭ и 2230 тонн генеральных грузов.Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья.
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магаданская область
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экономика, магаданская область, юрий трутнев, министерство транспорта рф (минтранс россии), чукотка, россия
09:43 16.11.2021
 
Минтранс разработает транспортную модель потоков грузов в ДФО

Трутнев поручил Минтрансу разработать транспортную модель потоков грузов на Дальний Восток

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов на Дальний Восток для контроля сроков их доставки, сообщает пресс-служба аппарата полпредства.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Приморский край Трутнев осмотрел погрузочно-разгрузочные мощности, предусмотренные для каботажных и международных перевозок, Владивостокского морского торгового и Владивостокского морского рыбного портов.
"Вице-премьер поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов в ДФО с целью контроля сроков их доставки", - говорится в сообщении.
"Регионы должны получать грузы вовремя. Люди не должны оставаться без продуктов, а строительные компании без строительных материалов", - отметил Трутнев.
Полпредство отмечает, что, по данным Минтранса, на текущий момент в морских портах Приморского края находится 5835 контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) и 4446 тонн генеральных грузов. С 1 по 14 ноября в порты прибыло 7816 контейнеров в ДФЭ и 4974 тонны генеральных грузов. За этот период совершено 23 судовых рейса, которыми вывезено 7314 ДФЭ и 6055 тонн генеральных грузов. С 15 по 30 ноября планируется загрузка и отход 29 судов, которые вывезут 11480 ДФЭ и 2904 тонны генеральных грузов. Таким образом, прогнозируемый остаток контейнеров на конец ноября составит 2255 ДФЭ и 2230 тонн генеральных грузов.
Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья.
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 15:44
Путин попросил главу Минтранса навести порядок с перевозками грузов
 
ЭкономикаМагаданская областьЮрий ТрутневМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ЧукоткаРоссия
 
 
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