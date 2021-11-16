Минтранс разработает транспортную модель потоков грузов в ДФО
Трутнев поручил Минтрансу разработать транспортную модель потоков грузов на Дальний Восток
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов на Дальний Восток для контроля сроков их доставки, сообщает пресс-служба аппарата полпредства.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Приморский край Трутнев осмотрел погрузочно-разгрузочные мощности, предусмотренные для каботажных и международных перевозок, Владивостокского морского торгового и Владивостокского морского рыбного портов.
"Вице-премьер поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов в ДФО с целью контроля сроков их доставки", - говорится в сообщении.
"Регионы должны получать грузы вовремя. Люди не должны оставаться без продуктов, а строительные компании без строительных материалов", - отметил Трутнев.
Полпредство отмечает, что, по данным Минтранса, на текущий момент в морских портах Приморского края находится 5835 контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) и 4446 тонн генеральных грузов. С 1 по 14 ноября в порты прибыло 7816 контейнеров в ДФЭ и 4974 тонны генеральных грузов. За этот период совершено 23 судовых рейса, которыми вывезено 7314 ДФЭ и 6055 тонн генеральных грузов. С 15 по 30 ноября планируется загрузка и отход 29 судов, которые вывезут 11480 ДФЭ и 2904 тонны генеральных грузов. Таким образом, прогнозируемый остаток контейнеров на конец ноября составит 2255 ДФЭ и 2230 тонн генеральных грузов.
Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья.