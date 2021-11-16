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Минздрав Белоруссии рассказал о помощи мигрантам на границе с Польшей

Минздрав Белоруссии рассказал о помощи мигрантам на границе с Польшей - РИА Новости, 16.11.2021

Минздрав Белоруссии рассказал о помощи мигрантам на границе с Польшей

Минздрав Белоруссии сообщил, что с 10 по 16 ноября оказана медпомощь 21 мигранту на границе республики с Польшей, госпитализированы четверо. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:47

2021-11-16T15:47

2021-11-16T15:47

в мире

белоруссия

польша

министерство здравоохранения белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что с 10 по 16 ноября оказана медпомощь 21 мигранту на границе республики с Польшей, госпитализированы четверо.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев из стран Востока и Африки, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства."С 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, оказали медпомощь 21 гражданину из Марокко, Турции, Кубы, Ирака, Шри-Ланки, Сирии, Конго, Кот-д-Ивуара, Судана. На стационарное лечение госпитализированы четыре пациента – один взрослый и трое детей", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Поясняется, что "чаще всего, основные жалобы, с которыми обращаются люди - слабость, кашель, температура". "Это, конечно, связано с постоянным нахождением на улице, переохлаждением и влажной одеждой", - говорится в сообщении.Также отмечается, что за последние несколько, после применения польскими силовиками спецсредств для пресечения попытки прорыва мигрантами границы, часов обратились люди с жалобами на болезненность и резь в глазах, а также затруднение дыхания.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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"Тяжело кашляют" – мигрант о том, что на границе замерзают дети Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание. Один из них рассказал РИА Новости, что на границе замерзают дети. 2021-11-16T15:47 true PT0M42S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T15:47 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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