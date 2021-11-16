https://ria.ru/20211116/migranty-1759308147.html
Минздрав Белоруссии рассказал о помощи мигрантам на границе с Польшей
Минздрав Белоруссии рассказал о помощи мигрантам на границе с Польшей - РИА Новости, 16.11.2021
Минздрав Белоруссии рассказал о помощи мигрантам на границе с Польшей
Минздрав Белоруссии сообщил, что с 10 по 16 ноября оказана медпомощь 21 мигранту на границе республики с Польшей, госпитализированы четверо. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:47
2021-11-16T15:47
2021-11-16T15:47
в мире
белоруссия
польша
министерство здравоохранения белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759296660_0:0:853:481_1920x0_80_0_0_5e23947dc1a32e51ec92d39e2402a7ff.jpg
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что с 10 по 16 ноября оказана медпомощь 21 мигранту на границе республики с Польшей, госпитализированы четверо.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев из стран Востока и Африки, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства."С 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, оказали медпомощь 21 гражданину из Марокко, Турции, Кубы, Ирака, Шри-Ланки, Сирии, Конго, Кот-д-Ивуара, Судана. На стационарное лечение госпитализированы четыре пациента – один взрослый и трое детей", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Поясняется, что "чаще всего, основные жалобы, с которыми обращаются люди - слабость, кашель, температура". "Это, конечно, связано с постоянным нахождением на улице, переохлаждением и влажной одеждой", - говорится в сообщении.Также отмечается, что за последние несколько, после применения польскими силовиками спецсредств для пресечения попытки прорыва мигрантами границы, часов обратились люди с жалобами на болезненность и резь в глазах, а также затруднение дыхания.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Тяжело кашляют" – мигрант о том, что на границе замерзают дети
Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание. Один из них рассказал РИА Новости, что на границе замерзают дети.
2021-11-16T15:47
true
PT0M42S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759296660_106:0:799:520_1920x0_80_0_0_bea9053b68eceab7837611d48b4fd4bb.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-16T15:47
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Минздрав Белоруссии рассказал о помощи мигрантам на границе с Польшей
Белорусские медики за неделю помогли 21 мигранту на границе, четверо госпитализированы