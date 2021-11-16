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Мигранты жалуются на симптомы ОРВИ, заявили белорусские пограничники
Мигранты жалуются на симптомы ОРВИ, заявили белорусские пограничники - РИА Новости, 16.11.2021
Мигранты жалуются на симптомы ОРВИ, заявили белорусские пограничники
Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:26
2021-11-16T10:28
в мире
оон
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
здоровье - общество
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 16 ноя — РИА Новости. Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону видны польские военные и техника, звучат предупреждающие сигналы.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, здоровье - общество, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:26 16.11.2021 (обновлено: 10:28 16.11.2021)
 
Мигранты жалуются на симптомы ОРВИ, заявили белорусские пограничники

Пограничники: мигранты обращаются к белорусским врачам с жалобами на симптомы ОРВИ

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 16 ноя — РИА Новости. Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич.
"Было несколько обращений с симптомами простуды. Кроме взрослых, есть проблемы и у детей. Помощь всем оказывают врачи, которые находятся на месте", — сказала она.

Миграционный кризис

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону видны польские военные и техника, звучат предупреждающие сигналы.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
 
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