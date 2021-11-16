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Мигранты жалуются на симптомы ОРВИ, заявили белорусские пограничники

Мигранты жалуются на симптомы ОРВИ, заявили белорусские пограничники - РИА Новости, 16.11.2021

Мигранты жалуются на симптомы ОРВИ, заявили белорусские пограничники

Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:26

2021-11-16T09:26

2021-11-16T10:28

в мире

оон

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

здоровье - общество

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 16 ноя — РИА Новости. Ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание, сообщила представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону видны польские военные и техника, звучат предупреждающие сигналы.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

белоруссия

минск

латвия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T09:26 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, здоровье - общество, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии