https://ria.ru/20211116/metanol-1759344404.html
Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13 человек
Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13 человек - РИА Новости, 16.11.2021
Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13 человек
В Казани из-за отравления метанолом госпитализировали уже 13 человек, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:01
2021-11-16T18:01
2021-11-16T18:53
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. В Казани из-за отравления метанолом госпитализировали уже 13 человек, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.Из них трех пациенток поместили в реанимацию: одна — в крайне тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату гемодиализа, остальные — в стабильном. Им проводят антидотную и симптоматическую терапию, добавили в ведомстве. Как рассказали сами отравившиеся, они отмечали день рождения компанией из 19 человек, для чего купили спиртосодержащую жидкость в пятилитровом баллоне. Одна из участниц вечеринки потом улетела в Москву.Изначально в больницу с признаками отравления доставили 11 молодых людей. СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на шесть лет.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
https://ria.ru/20211022/bastrykin-1755891561.html
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)
18:01 16.11.2021 (обновлено: 18:53 16.11.2021)
Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13 человек
Число отравившихся метанолом в Казани молодых людей выросло до 13
КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. В Казани из-за отравления метанолом госпитализировали уже 13 человек, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.
"Трое из них — тяжелые, десять пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом", — сказал собеседник агентства, уточнив, что среди попавших в больницу — пять девушек и восемь молодых людей.
Из них трех пациенток поместили в реанимацию: одна — в крайне тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату гемодиализа, остальные — в стабильном. Им проводят антидотную и симптоматическую терапию, добавили в ведомстве.
Как рассказали сами отравившиеся, они отмечали день рождения компанией из 19 человек, для чего купили спиртосодержащую жидкость в пятилитровом баллоне. Одна из участниц вечеринки потом улетела в Москву
.
Изначально в больницу с признаками отравления доставили 11 молодых людей.
СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на шесть лет.