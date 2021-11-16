https://ria.ru/20211116/metanol-1759344404.html

Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13 человек

Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13 человек - РИА Новости, 16.11.2021

Число отравившихся метанолом в Казани выросло до 13 человек

В Казани из-за отравления метанолом госпитализировали уже 13 человек, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:01

2021-11-16T18:01

2021-11-16T18:53

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. В Казани из-за отравления метанолом госпитализировали уже 13 человек, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.Из них трех пациенток поместили в реанимацию: одна — в крайне тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату гемодиализа, остальные — в стабильном. Им проводят антидотную и симптоматическую терапию, добавили в ведомстве. Как рассказали сами отравившиеся, они отмечали день рождения компанией из 19 человек, для чего купили спиртосодержащую жидкость в пятилитровом баллоне. Одна из участниц вечеринки потом улетела в Москву.Изначально в больницу с признаками отравления доставили 11 молодых людей. СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на шесть лет.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

https://ria.ru/20211022/bastrykin-1755891561.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)