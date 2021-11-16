https://ria.ru/20211116/metanol-1759301564.html
В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом
В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом - РИА Новости, 16.11.2021
В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом
Одиннадцать человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:18
2021-11-16T15:18
2021-11-16T15:22
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана."Одиннадцать человек госпитализированы, трое – в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавшие – 1999-2000 годов рождения.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
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происшествия, казань
15:18 16.11.2021 (обновлено: 15:22 16.11.2021)
В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом
В Казани 11 человек госпитализированы после отравления метанолом, трое в тяжелом состоянии