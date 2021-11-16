Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/metanol-1759301564.html
В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом
В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом - РИА Новости, 16.11.2021
В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом
Одиннадцать человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:18
2021-11-16T15:22
происшествия
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126175_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_26dda5ada3a4316d33da59c1ad52a5bc.jpg
КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана."Одиннадцать человек госпитализированы, трое – в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавшие – 1999-2000 годов рождения.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126175_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4b87dc3c5e0d88d917d2928c336568d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, казань
15:18 16.11.2021 (обновлено: 15:22 16.11.2021)
 
В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом

В Казани 11 человек госпитализированы после отравления метанолом, трое в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
"Одиннадцать человек госпитализированы, трое – в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшие – 1999-2000 годов рождения.
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 12:09
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
 
ПроисшествияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Лента новостейМолния
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией