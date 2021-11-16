https://ria.ru/20211116/metanol-1759301564.html

В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом

В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом - РИА Новости, 16.11.2021

В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом

Одиннадцать человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:18

2021-11-16T15:18

2021-11-16T15:22

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Одиннадцать человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана."Одиннадцать человек госпитализированы, трое – в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пострадавшие – 1999-2000 годов рождения.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань