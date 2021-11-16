https://ria.ru/20211116/menyu-1759346627.html

Драпеко прокомментировала слова о плохом питании депутатов

Драпеко прокомментировала слова о плохом питании депутатов - РИА Новости, 16.11.2021

Драпеко прокомментировала слова о плохом питании депутатов

Проблема закрытых буфетов и столовых в Госдуме частично решилась - сейчас они снова работают, заявила РИА Новости депутат нижней палаты парламента Елена Драпеко РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:09

2021-11-16T18:09

2021-11-16T18:09

общество

елена драпеко

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Проблема закрытых буфетов и столовых в Госдуме частично решилась - сейчас они снова работают, заявила РИА Новости депутат нижней палаты парламента Елена Драпеко ("Справедливой России - За правду"), добавив, что претензий к меню думского общепита у нее нет.Ранее в телеграм-канале Ura.ru было размещено высказывание Драпеко, которая пожаловалась на плохое питание парламентариев, сообщив, что ей приходится приносить еду из дома. В свою очередь пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила РИА Новости, что меню в буфетах и столовых комбината питания "Кремлевский" одинаковы везде – и в администрации президента, и в Совете федерации с Госдумой, но жалуются только парламентарии."Я не про это говорила... У нас на самом деле закрыто было все - буфеты, столовые. Про питание я не говорила. Говорила, что мы приходим со своими продуктами... У нас в здании работают более 3 тысяч человек, кроме депутатов это помощники, аппарат, службы, и все они питались так. Частично проблема решилась. Сейчас открыли буфет для депутатов", - рассказала Драпеко.

https://ria.ru/20211110/eda-1758329427.html

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общество, елена драпеко, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"