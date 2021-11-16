https://ria.ru/20211116/menyu-1759346627.html
Драпеко прокомментировала слова о плохом питании депутатов
Драпеко прокомментировала слова о плохом питании депутатов - РИА Новости, 16.11.2021
Драпеко прокомментировала слова о плохом питании депутатов
Проблема закрытых буфетов и столовых в Госдуме частично решилась - сейчас они снова работают, заявила РИА Новости депутат нижней палаты парламента Елена Драпеко РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:09
2021-11-16T18:09
2021-11-16T18:09
общество
елена драпеко
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151536/67/1515366792_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_767c1ba2e4cdbdd8f9f0d78f590ae2e8.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Проблема закрытых буфетов и столовых в Госдуме частично решилась - сейчас они снова работают, заявила РИА Новости депутат нижней палаты парламента Елена Драпеко ("Справедливой России - За правду"), добавив, что претензий к меню думского общепита у нее нет.Ранее в телеграм-канале Ura.ru было размещено высказывание Драпеко, которая пожаловалась на плохое питание парламентариев, сообщив, что ей приходится приносить еду из дома. В свою очередь пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила РИА Новости, что меню в буфетах и столовых комбината питания "Кремлевский" одинаковы везде – и в администрации президента, и в Совете федерации с Госдумой, но жалуются только парламентарии."Я не про это говорила... У нас на самом деле закрыто было все - буфеты, столовые. Про питание я не говорила. Говорила, что мы приходим со своими продуктами... У нас в здании работают более 3 тысяч человек, кроме депутатов это помощники, аппарат, службы, и все они питались так. Частично проблема решилась. Сейчас открыли буфет для депутатов", - рассказала Драпеко.
https://ria.ru/20211110/eda-1758329427.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151536/67/1515366792_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_3dc3d18859fee6e8dca056ca6940678e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елена драпеко, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"
Драпеко прокомментировала слова о плохом питании депутатов
Драпеко: проблема питания связана с закрытыми буфетами, сейчас она частично решена