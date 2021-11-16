https://ria.ru/20211116/menyu-1759344901.html

В управделами президента прокомментировали жалобы на меню в буфетах

В управделами президента прокомментировали жалобы на меню в буфетах - РИА Новости, 16.11.2021

В управделами президента прокомментировали жалобы на меню в буфетах

Меню в буфетах и столовых комбината питания "Кремлевский" одинаковы везде – и в администрации президента, и в Совете Федерации с Госдумой, но жалуются только... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:03

2021-11-16T18:03

2021-11-16T18:05

общество

администрация президента россии

госдума рф

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151653/55/1516535501_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f367eae01b9900f6ac3866a4681c7a53.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Меню в буфетах и столовых комбината питания "Кремлевский" одинаковы везде – и в администрации президента, и в Совете Федерации с Госдумой, но жалуются только парламентарии, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.Ранее в телеграм-каналах появилось высказывание депутата Госдумы от СР Елены Драпеко, которая пожаловалась на плохое питание парламентариев, сообщив, что ей приходится приносить еду из дома.Крылова добавила, что сотрудники комбината разрабатывают специальное меню, вносят сезонные изменения и всегда готовы к обсуждению. "Наши специалисты, в том числе повара, оперативно реагируют на дополнения и изменения, на просьбы и предложения. Поэтому лучше обсудить свои с ними желаемые изменения в меню", - добавила Крылова.В настоящее время в меню столовых и буфетах, по ее словам, можно выбрать постные, мясные или рыбные блюда. "Всегда можно найти что-то на свой вкус - на завтрак, обед и ужин", - отметила она.

https://ria.ru/20211110/eda-1758329427.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, администрация президента россии, госдума рф, совет федерации рф