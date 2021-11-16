18:03 16.11.2021 (обновлено: 18:05 16.11.2021)
В управделами президента прокомментировали жалобы на меню в буфетах
Управделами президента: меню в буфетах и столовых Кремля, Совфеда и Госдумы одинаковое
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Меню в буфетах и столовых комбината питания "Кремлевский" одинаковы везде – и в администрации президента, и в Совете Федерации с Госдумой, но жалуются только парламентарии, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
Ранее в телеграм-каналах появилось высказывание депутата Госдумы от СР Елены Драпеко, которая пожаловалась на плохое питание парламентариев, сообщив, что ей приходится приносить еду из дома.
"Меню в буфетах и столовых одинаковое, и в администрации президента, и Совете Федерации, и в Госдуме. Странно, что жалуются только парламентарии. Мы не кормим деликатесами, но меню одинаково для всех столовых Комбината питания "Кремлевский", - сказала она.
Крылова добавила, что сотрудники комбината разрабатывают специальное меню, вносят сезонные изменения и всегда готовы к обсуждению. "Наши специалисты, в том числе повара, оперативно реагируют на дополнения и изменения, на просьбы и предложения. Поэтому лучше обсудить свои с ними желаемые изменения в меню", - добавила Крылова.
В настоящее время в меню столовых и буфетах, по ее словам, можно выбрать постные, мясные или рыбные блюда. "Всегда можно найти что-то на свой вкус - на завтрак, обед и ужин", - отметила она.
10 ноября, 04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы