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Ленинградская область
https://ria.ru/20211116/mammograf-1759285240.html
В поликлиники Ленобласти закуплено пять маммографов
В поликлиники Ленобласти закуплено пять маммографов - РИА Новости, 16.11.2021
В поликлиники Ленобласти закуплено пять маммографов
В Ленинградской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники региона закуплено пять современных маммографических установок... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:01
2021-11-16T14:01
ленинградская область
общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники региона закуплено пять современных маммографических установок общей стоимость 61,3 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, закупленное оборудование установлено в Киришской, Бокситогорской, Волховской, Кировской и Тосненской больницах. Оборудование позволяет на ранних стадиях выявлять патологии и предупредить развитие заболеваний молочных желез. Например, только в женской консультации Киришской больнице с начала работы нового оборудования исследования прошли почти 200 пациенток.Установленный комплекс предназначен для получения, дальнейшей обработки и хранения рентгеновских маммографических изображений. Отметим, что такое исследование могут проходить женщины в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению врачей-специалистов. Пропускная способность оборудования – 12 исследований в смену.Лучевые методы всегда занимали ведущее место в диагностике узловых образований молочных желез. Рентгеновская маммография признается "золотым стандартом" в диагностике заболеваний молочных желез. Проводится в целях профилактики, либо по направлению врача: гинеколога, онколога, терапевта, пояснили в пресс-службы.
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общество, ленинградская область
14:01 16.11.2021
 

В поликлиники Ленобласти закуплено пять маммографов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники региона закуплено пять современных маммографических установок общей стоимость 61,3 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, закупленное оборудование установлено в Киришской, Бокситогорской, Волховской, Кировской и Тосненской больницах. Оборудование позволяет на ранних стадиях выявлять патологии и предупредить развитие заболеваний молочных желез. Например, только в женской консультации Киришской больнице с начала работы нового оборудования исследования прошли почти 200 пациенток.
"Скрининговые исследования для раннего выявления рака молочной железы уже доказали свою эффективность и спасли не только здоровье, но и жизнь многим женщинам. В настоящее время такое заболевание, как рак молочной железы, успешно лечится, если его вовремя распознать. Выявить опухолевые образования на ранних стадиях помогает маммография", - рассказала заведующая рентгенологическим отделением Киришской больницы Алла Виничук, слова которой привели в пресс-службе.
Установленный комплекс предназначен для получения, дальнейшей обработки и хранения рентгеновских маммографических изображений. Отметим, что такое исследование могут проходить женщины в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению врачей-специалистов. Пропускная способность оборудования – 12 исследований в смену.
Лучевые методы всегда занимали ведущее место в диагностике узловых образований молочных желез. Рентгеновская маммография признается "золотым стандартом" в диагностике заболеваний молочных желез. Проводится в целях профилактики, либо по направлению врача: гинеколога, онколога, терапевта, пояснили в пресс-службы.
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