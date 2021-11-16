https://ria.ru/20211116/mammograf-1759285240.html

В поликлиники Ленобласти закуплено пять маммографов

В поликлиники Ленобласти закуплено пять маммографов - РИА Новости, 16.11.2021

В поликлиники Ленобласти закуплено пять маммографов

В Ленинградской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники региона закуплено пять современных маммографических установок... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:01

2021-11-16T14:01

2021-11-16T14:01

ленинградская область

общество

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники региона закуплено пять современных маммографических установок общей стоимость 61,3 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, закупленное оборудование установлено в Киришской, Бокситогорской, Волховской, Кировской и Тосненской больницах. Оборудование позволяет на ранних стадиях выявлять патологии и предупредить развитие заболеваний молочных желез. Например, только в женской консультации Киришской больнице с начала работы нового оборудования исследования прошли почти 200 пациенток.Установленный комплекс предназначен для получения, дальнейшей обработки и хранения рентгеновских маммографических изображений. Отметим, что такое исследование могут проходить женщины в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению врачей-специалистов. Пропускная способность оборудования – 12 исследований в смену.Лучевые методы всегда занимали ведущее место в диагностике узловых образований молочных желез. Рентгеновская маммография признается "золотым стандартом" в диагностике заболеваний молочных желез. Проводится в целях профилактики, либо по направлению врача: гинеколога, онколога, терапевта, пояснили в пресс-службы.

https://ria.ru/20211110/lenoblast-1758344501.html

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общество, ленинградская область