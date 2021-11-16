Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель

МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса, сообщает Sputnik Беларусь. В понедельник лидеры двух стран пообщались по телефону."Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран", — ссылается агентство на слова Лукашенко, сказанные им на совещании во вторник.Глава Белоруссии также добавил, что ухудшение обстановки не нужно никому — ни Минску, ни Брюсселю."Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. <...> На границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей", — напомнил он, отметив, что белорусские власти в свою очередь не развернули "ни одного взвода, ни одной роты".Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону видны польские военные и техника, звучат предупреждающие сигналы.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
"Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран", — ссылается агентство на слова Лукашенко, сказанные им на совещании во вторник.
Глава Белоруссии также добавил, что ухудшение обстановки не нужно никому — ни Минску, ни Брюсселю.
"Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. <...> На границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей", — напомнил он, отметив, что белорусские власти в свою очередь не развернули "ни одного взвода, ни одной роты".
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону видны польские военные и техника, звучат предупреждающие сигналы.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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