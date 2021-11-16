https://ria.ru/20211116/kronshtadt-1759235310.html

"Кронштадт" начал создание первого образца ударного дрона "Сириус"

"Кронштадт" начал создание первого образца ударного дрона "Сириус" - РИА Новости, 16.11.2021

"Кронштадт" начал создание первого образца ударного дрона "Сириус"

Компания "Кронштадт" начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата "Сириус", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:07

2021-11-16T10:07

2021-11-16T11:08

армия

кронштадт

сергей богатиков

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ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Компания "Кронштадт" начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата "Сириус", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков."Опытный образец "Сириуса" уже собирается на нашем опытном заводе в Москве", - сказал он.Как отмечали ранее в "Кронштадте", "Сириус" разрабатывался как более тяжелый вариант ударного дрона "Орион" со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. На беспилотнике изначально предусмотрена установка аппаратуры ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными и опознавания – ред.). У "Сириуса" больше транспортные возможности – он оснащен двумя двигателями, имеет больший радиус действия и большую боевую нагрузку.Ранее для "Сириуса" заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.На выставке "Армия-2021" министерство обороны подписало с "Кронштадтом" первый контракт на поставку беспилотника "Сириус". В российскую армию он поступит под названием "Иноходец-РУ".Полный текст интервью гендиректора компании "Кронштадт" Сергея Богатикова >>

https://ria.ru/20210901/bank-1748193913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия, кронштадт, сергей богатиков