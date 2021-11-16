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"Кронштадт" начал создание первого образца ударного дрона "Сириус"
"Кронштадт" начал создание первого образца ударного дрона "Сириус" - РИА Новости, 16.11.2021
"Кронштадт" начал создание первого образца ударного дрона "Сириус"
Компания "Кронштадт" начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата "Сириус", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:07
2021-11-16T11:08
армия
кронштадт
сергей богатиков
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ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Компания "Кронштадт" начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата "Сириус", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков."Опытный образец "Сириуса" уже собирается на нашем опытном заводе в Москве", - сказал он.Как отмечали ранее в "Кронштадте", "Сириус" разрабатывался как более тяжелый вариант ударного дрона "Орион" со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. На беспилотнике изначально предусмотрена установка аппаратуры ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными и опознавания – ред.). У "Сириуса" больше транспортные возможности – он оснащен двумя двигателями, имеет больший радиус действия и большую боевую нагрузку.Ранее для "Сириуса" заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.На выставке "Армия-2021" министерство обороны подписало с "Кронштадтом" первый контракт на поставку беспилотника "Сириус". В российскую армию он поступит под названием "Иноходец-РУ".Полный текст интервью гендиректора компании "Кронштадт" Сергея Богатикова &gt;&gt;
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армия, кронштадт, сергей богатиков
10:07 16.11.2021 (обновлено: 11:08 16.11.2021)
 
"Кронштадт" начал создание первого образца ударного дрона "Сириус"

"Кронштадт" начал создание первого опытного образца новейшего ударного дрона "Сириус"

© Фото : "Кронштадт"Генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков
Генеральный директор компании Кронштадт Сергей Богатиков - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : "Кронштадт"
Генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков
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ДУБАЙ, 16 ноя - РИА Новости. Компания "Кронштадт" начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата "Сириус", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.
"Опытный образец "Сириуса" уже собирается на нашем опытном заводе в Москве", - сказал он.
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Как отмечали ранее в "Кронштадте", "Сириус" разрабатывался как более тяжелый вариант ударного дрона "Орион" со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. На беспилотнике изначально предусмотрена установка аппаратуры ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными и опознавания – ред.). У "Сириуса" больше транспортные возможности – он оснащен двумя двигателями, имеет больший радиус действия и большую боевую нагрузку.
Ранее для "Сириуса" заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.
На выставке "Армия-2021" министерство обороны подписало с "Кронштадтом" первый контракт на поставку беспилотника "Сириус". В российскую армию он поступит под названием "Иноходец-РУ".
Полный текст интервью гендиректора компании "Кронштадт" Сергея Богатикова >>
 
АрмияКронштадтСергей Богатиков
 
 
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