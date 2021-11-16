Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/kosmos-1759215768.html
Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований - РИА Новости, 16.11.2021
Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание противоспутниковых систем России поставило под угрозу безопасность космических исследований — на орбите... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T02:01
2021-11-16T02:45
в мире
сша
вашингтон (город)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
мария захарова
энтони блинкен
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание противоспутниковых систем России поставило под угрозу безопасность космических исследований — на орбите остались тысячи обломков уничтоженной цели. Слова главы Госдепа распространила пресс-служба ведомства.Как говорится в высказывании Блинкена, результатом испытания, нацеленного на российский спутник, стало появление полутора тысяч заметных обломков на орбите, а поскольку они пробудут там долго, это создает угрозу космическим объектам и спутникам, "жизненно важным для безопасности наций, экономики и научных интересов на десятилетия вперед".По его мнению, испытание поставило под угрозу безопасность космических исследователей.В Госдепартаменте ранее заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.Накануне опасный фрагмент некоего спутника с интервалом в полтора часа дважды миновал МКС. На случай экстренной эвакуации космонавты заняли места в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер). Во второй половине дня "Роскосмос" сообщил, что угроза миновала.Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС. Так, 10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году.Космическое командование США в апреле и декабре 2020 года заявляло, что Россия провела испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Аналогичное оружие разрабатывают как сами Штаты, так и другие страны. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американская корабельная противоракета SM-3 на высоте 247 километров уничтожила военный космический аппарат USA-193.Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, сообщения об опасности со стороны космических средств для наземных объектов и другим космическим средств существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".
https://ria.ru/20211115/mks-1759167488.html
сша
вашингтон (город)
вашингтон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), мария захарова, энтони блинкен, вашингтон, институт космической политики, иван моисеев, россия
02:01 16.11.2021 (обновлено: 02:45 16.11.2021)
 
Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований

Блинкен: противоспутниковые испытания России поставили под угрозу исследования космоса

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© NASA / Roscosmos
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание противоспутниковых систем России поставило под угрозу безопасность космических исследований — на орбите остались тысячи обломков уничтоженной цели. Слова главы Госдепа распространила пресс-служба ведомства.
Как говорится в высказывании Блинкена, результатом испытания, нацеленного на российский спутник, стало появление полутора тысяч заметных обломков на орбите, а поскольку они пробудут там долго, это создает угрозу космическим объектам и спутникам, "жизненно важным для безопасности наций, экономики и научных интересов на десятилетия вперед".

"Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе", — заявил госсекретарь.

По его мнению, испытание поставило под угрозу безопасность космических исследователей.
В Госдепартаменте ранее заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.
Накануне опасный фрагмент некоего спутника с интервалом в полтора часа дважды миновал МКС. На случай экстренной эвакуации космонавты заняли места в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер). Во второй половине дня "Роскосмос" сообщил, что угроза миновала.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 17:44
Угроза для МКС от космического мусора миновала
Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС. Так, 10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году.
Космическое командование США в апреле и декабре 2020 года заявляло, что Россия провела испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Аналогичное оружие разрабатывают как сами Штаты, так и другие страны. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американская корабельная противоракета SM-3 на высоте 247 километров уничтожила военный космический аппарат USA-193.
Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, сообщения об опасности со стороны космических средств для наземных объектов и другим космическим средств существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 19:29
Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе
 
В миреСШАВашингтон (город)Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Мария ЗахароваЭнтони БлинкенВашингтонИнститут космической политикиИван МоисеевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
11:12В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
Лента новостейМолния
Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестеринаРоссия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодахВ России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов