02:01 16.11.2021 (обновлено: 02:45 16.11.2021)
Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
Блинкен: противоспутниковые испытания России поставили под угрозу исследования космоса
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание противоспутниковых систем России поставило под угрозу безопасность космических исследований — на орбите остались тысячи обломков уничтоженной цели. Слова главы Госдепа распространила пресс-служба ведомства.
Как говорится в высказывании Блинкена, результатом испытания, нацеленного на российский спутник, стало появление полутора тысяч заметных обломков на орбите, а поскольку они пробудут там долго, это создает угрозу космическим объектам и спутникам, "жизненно важным для безопасности наций, экономики и научных интересов на десятилетия вперед".
"Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе", — заявил госсекретарь.
По его мнению, испытание поставило под угрозу безопасность космических исследователей.
В Госдепартаменте ранее заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.
Накануне опасный фрагмент некоего спутника с интервалом в полтора часа дважды миновал МКС. На случай экстренной эвакуации космонавты заняли места в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер). Во второй половине дня "Роскосмос" сообщил, что угроза миновала.
Вчера, 17:44Угроза для МКС от космического мусора миновала
Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС. Так, 10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году.
Космическое командование США в апреле и декабре 2020 года заявляло, что Россия провела испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Аналогичное оружие разрабатывают как сами Штаты, так и другие страны. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американская корабельная противоракета SM-3 на высоте 247 километров уничтожила военный космический аппарат USA-193.
Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, сообщения об опасности со стороны космических средств для наземных объектов и другим космическим средств существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".