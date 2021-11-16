https://ria.ru/20211116/konsensus-1759219266.html

Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса

Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса - РИА Новости, 16.11.2021

Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса

Председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуального саммита во вторник выразил готовность работать вместе с президентом США Джо Байденом над достижением... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T04:44

2021-11-16T04:44

2021-11-16T10:38

в мире

сша

гонконг

тайвань

джо байден

мид кнр

си цзиньпин

тибет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759226477_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_e8101931dbd692e28ed4091b2f6bdd45.jpg

ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуального саммита во вторник выразил готовность работать вместе с президентом США Джо Байденом над достижением консенсуса и ради позитивного развития отношений двух стран, сообщает МИД КНР.Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.

https://ria.ru/20211116/tszinpin-1759218847.html

сша

гонконг

тайвань

тибет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, гонконг, тайвань, джо байден, мид кнр, си цзиньпин, тибет, дональд трамп