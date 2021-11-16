04:44 16.11.2021 (обновлено: 10:38 16.11.2021)
Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса
МИД КНР: Си Цзиньпин выразил готовность работать с Байденом над достижением консенсуса
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден в режиме видеоконференции общается с лидером КНР Си Цзиньпином
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуального саммита во вторник выразил готовность работать вместе с президентом США Джо Байденом над достижением консенсуса и ради позитивного развития отношений двух стран, сообщает МИД КНР.
"Си Цзиньпин выразил готовность работать с президентом Байденом над выстраиванием консенсуса и предпринимать активные шаги, чтобы продвигать отношения Китая и США в позитивном направлении", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.
Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.
Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.