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Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса
Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса - РИА Новости, 16.11.2021
Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса
Председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуального саммита во вторник выразил готовность работать вместе с президентом США Джо Байденом над достижением... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T04:44
2021-11-16T10:38
в мире
сша
гонконг
тайвань
джо байден
мид кнр
си цзиньпин
тибет
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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуального саммита во вторник выразил готовность работать вместе с президентом США Джо Байденом над достижением консенсуса и ради позитивного развития отношений двух стран, сообщает МИД КНР.Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.
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в мире, сша, гонконг, тайвань, джо байден, мид кнр, си цзиньпин, тибет, дональд трамп
04:44 16.11.2021 (обновлено: 10:38 16.11.2021)
 
Си Цзиньпин готов работать с Байденом над достижением консенсуса

МИД КНР: Си Цзиньпин выразил готовность работать с Байденом над достижением консенсуса

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден в режиме видеоконференции общается с лидером КНР Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден в режиме видеоконференции общается с лидером КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуального саммита во вторник выразил готовность работать вместе с президентом США Джо Байденом над достижением консенсуса и ради позитивного развития отношений двух стран, сообщает МИД КНР.
"Си Цзиньпин выразил готовность работать с президентом Байденом над выстраиванием консенсуса и предпринимать активные шаги, чтобы продвигать отношения Китая и США в позитивном направлении", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.
Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.
Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
04:19
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
 
В миреСШАГонконгТайваньДжо БайденМИД КНРСи ЦзиньпинТибетДональд Трамп
 
 
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