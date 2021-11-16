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Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана
Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 16.11.2021
Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана
Военная обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась 16 ноября. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Председатель ОБСЕ Анн Линде... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:48
2021-11-16T19:48
2021-11-16T19:48
инфографика
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армения
азербайджан
региональные конфликты
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Военная обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась 16 ноября. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Баку и Ереван прекратить огонь. Смотрите в инфографике Ria.ru, где, по данным обеих сторон, в настоящее время идут бои.
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в мире, армения, азербайджан, региональные конфликты, инфографика