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Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана

Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 16.11.2021

Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана

Военная обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась 16 ноября. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Председатель ОБСЕ Анн Линде... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:48

2021-11-16T19:48

2021-11-16T19:48

инфографика

в мире

армения

азербайджан

региональные конфликты

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Военная обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась 16 ноября. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Баку и Ереван прекратить огонь. Смотрите в инфографике Ria.ru, где, по данным обеих сторон, в настоящее время идут бои.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, региональные конфликты, инфографика