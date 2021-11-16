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"Работают танки и артиллерия": что начинается в Закавказье
"Работают танки и артиллерия": что начинается в Закавказье - РИА Новости, 16.11.2021
"Работают танки и артиллерия": что начинается в Закавказье
Погибшие и раненые, перестрелки, обвинения в провокациях — спустя год после окончания Второй Карабахской конфликт в регионе может разгореться с новой силой. В... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:01
2021-11-16T20:04
безопасность
армения
азербайджан
армен григорян
одкб
минобороны армении
минобороны азербайджана
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Погибшие и раненые, перестрелки, обвинения в провокациях — спустя год после окончания Второй Карабахской конфликт в регионе может разгореться с новой силой. В Ереване и Баку сообщают о боях вдоль границы с применением артиллерии и бронетехники. РИА Новости разбиралось в ситуации.Бои локального значенияПо информации Минобороны Армении, в 13:00 по местному времени "подразделения ВС Азербайджана совершили новую провокацию на восточном направлении", обстреляв армянские позиции на линии соприкосновения в Сюникском районе. Последовал ответ. Есть погибшие и раненые. Двенадцать военнослужащих попали в плен."Обстановка продолжает оставаться крайне напряженной, — добавляет военное ведомство Армении. — Идут локальные бои. Наши вооруженные силы проводят соразмерные действия и контролируют обстановку. Азербайджанская сторона несет большие потери в бронетехнике и живой силе".В свою очередь, в Баку заявили о "панике в рядах армянской армии" после "масштабной провокации". Там считают, что соседи начали "внезапную военную операцию в 11:00 (по местному времени. — Прим. ред.) с целью захвата высот на указанных направлениях государственной границы и занятия более выгодных позиций для получения военного преимущества"."В ответ &lt;…&gt; были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны, — утверждает Минобороны Азербайджана. — Обстановка на границе остается напряженной, ведутся боевые действия".Взаимные обвиненияСитуация в регионе накалялась с ноября. Сообщения СМИ о том, что азербайджанцы обстреляли рабочих Нагорного Карабаха, подтвердили и российские миротворцы. В бригаде, которая чинила водопровод для контингента, трое раненых и один погибший."Повторяющиеся провокации с нарушением режима прекращения огня открыто демонстрируют лживый характер заявлений Баку о стремлении нормализовать отношения с Арменией и армянским народом", — отметили в Ереване.После инцидента трассу Берзор — Степанакерт, связывающую армянские районы Нагорного Карабаха с "большой землей", перекрыли. И только посредничество российских военных помогло разблокировать дорогу.А 13 ноября гражданин Армении Норайр Мирзоян, проезжая мимо блокпоста в районе Шуши на личном автомобиле, бросил в азербайджанских военных ручную гранату. Ранены двое солдат и сержант. Армянские СМИ писали, что он был родственником убитого рабочего.В тот же день Ереван обвинили в атаке на позиции в Кельбаджарском районе. Спустя сутки — в обстреле "из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия". Армения назвала это реакцией на "попытку развернуть наступление" на границе.Взаимные обвинения повторились и 15-го ноября.Шаткое перемириеОфициально перемирие после 44-дневной войны действует в регионе уже больше года. В результате переговоров при посредничестве России Азербайджану отошли Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский и Гадрутский районы, а также населенные пункты на юге непризнанной республики — Физули, Джабраил, Зангелан и Кубатли. У НКР остались 3170 квадратных километров из довоенных 11 458.С тех пор стороны регулярно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. Сейчас же Ереван говорит о вторжении азербайджанских войск в Армению. И призывает союзников по ОДКБ "четко отреагировать".Отдельно обратились к Москве: секретарь Совбеза Армен Григорян напомнил о договоре 1997-го, по которому Россия и Армения "обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае военной угрозы".Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, "провоцирующие эскалацию обстановки". В ОДКБ же заявили, что внимательно следят за ситуацией, но официальных обращений от Еревана не получали. Нет информации и о переговорах между лидерами Азербайджана, Армении и России, которые намечались в онлайн-формате на 9 ноября.
https://ria.ru/20211116/granitsa-1759348608.html
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безопасность, армения, азербайджан, армен григорян, одкб, минобороны армении, минобороны азербайджана, россия
19:01 16.11.2021 (обновлено: 20:04 16.11.2021)
 
"Работают танки и артиллерия": что начинается в Закавказье

Что подтолкнуло Армению и Азербайджан возобновить боевые действия

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Погибшие и раненые, перестрелки, обвинения в провокациях — спустя год после окончания Второй Карабахской конфликт в регионе может разгореться с новой силой. В Ереване и Баку сообщают о боях вдоль границы с применением артиллерии и бронетехники. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Бои локального значения

По информации Минобороны Армении, в 13:00 по местному времени "подразделения ВС Азербайджана совершили новую провокацию на восточном направлении", обстреляв армянские позиции на линии соприкосновения в Сюникском районе. Последовал ответ. Есть погибшие и раненые. Двенадцать военнослужащих попали в плен.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
18:21
Армения и России обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
"Обстановка продолжает оставаться крайне напряженной, — добавляет военное ведомство Армении. — Идут локальные бои. Наши вооруженные силы проводят соразмерные действия и контролируют обстановку. Азербайджанская сторона несет большие потери в бронетехнике и живой силе".
В свою очередь, в Баку заявили о "панике в рядах армянской армии" после "масштабной провокации". Там считают, что соседи начали "внезапную военную операцию в 11:00 (по местному времени. — Прим. ред.) с целью захвата высот на указанных направлениях государственной границы и занятия более выгодных позиций для получения военного преимущества".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
"В ответ <…> были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны, — утверждает Минобороны Азербайджана. — Обстановка на границе остается напряженной, ведутся боевые действия".

Взаимные обвинения

Ситуация в регионе накалялась с ноября. Сообщения СМИ о том, что азербайджанцы обстреляли рабочих Нагорного Карабаха, подтвердили и российские миротворцы. В бригаде, которая чинила водопровод для контингента, трое раненых и один погибший.
"Повторяющиеся провокации с нарушением режима прекращения огня открыто демонстрируют лживый характер заявлений Баку о стремлении нормализовать отношения с Арменией и армянским народом", — отметили в Ереване.
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
14:06
Минобороны Азербайджана заявило о напряженной ситуации на границе
После инцидента трассу Берзор — Степанакерт, связывающую армянские районы Нагорного Карабаха с "большой землей", перекрыли. И только посредничество российских военных помогло разблокировать дорогу.
А 13 ноября гражданин Армении Норайр Мирзоян, проезжая мимо блокпоста в районе Шуши на личном автомобиле, бросил в азербайджанских военных ручную гранату. Ранены двое солдат и сержант. Армянские СМИ писали, что он был родственником убитого рабочего.
© Фото : Минобороны АрменииАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Минобороны Армении
Армянские военнослужащие
В тот же день Ереван обвинили в атаке на позиции в Кельбаджарском районе. Спустя сутки — в обстреле "из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия". Армения назвала это реакцией на "попытку развернуть наступление" на границе.
Взаимные обвинения повторились и 15-го ноября.

Шаткое перемирие

Официально перемирие после 44-дневной войны действует в регионе уже больше года. В результате переговоров при посредничестве России Азербайджану отошли Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский и Гадрутский районы, а также населенные пункты на юге непризнанной республики — Физули, Джабраил, Зангелан и Кубатли. У НКР остались 3170 квадратных километров из довоенных 11 458.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 13:01
Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
С тех пор стороны регулярно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. Сейчас же Ереван говорит о вторжении азербайджанских войск в Армению. И призывает союзников по ОДКБ "четко отреагировать".
Отдельно обратились к Москве: секретарь Совбеза Армен Григорян напомнил о договоре 1997-го, по которому Россия и Армения "обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае военной угрозы".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, "провоцирующие эскалацию обстановки". В ОДКБ же заявили, что внимательно следят за ситуацией, но официальных обращений от Еревана не получали. Нет информации и о переговорах между лидерами Азербайджана, Армении и России, которые намечались в онлайн-формате на 9 ноября.
 
БезопасностьАрменияАзербайджанАрмен ГригорянОДКБМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаРоссия
 
 
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