https://ria.ru/20211116/johnson-1759214035.html

Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"

Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови" - РИА Новости, 16.11.2021

Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"

Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, заявил британский премьер Борис Джонсон,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T00:54

2021-11-16T00:54

2021-11-16T03:25

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ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости. Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона. Текст выступления распространила канцелярия премьера.По его словам, "концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)". Однако "некоторые страны" не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, добавил он.При этом он призвал не забывать, что "именно русская кровь позволила победить нацизм".Британский премьер упомянул ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Он указал, что Лондон быстро отреагировал, когда Варшава попросила "помочь справиться с надуманным кризисом на границе с Белоруссией"."И мы надеемся, что наши друзья, возможно, осознают, что вскоре предстоит сделать выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и отстаивать дело мира и стабильности, позвольте мне так выразиться", — сказал он.Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о "готовящемся вторжении России".Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Он также напомнил, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте.В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В КремлеДмитрий Песков заявляли, что перемещение войск идет в пределах территории страны и на усмотрение Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и подчеркивала, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.

https://ria.ru/20211114/soldaty-1759022859.html

https://ria.ru/20211115/dzhonson-1759174775.html

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в мире, варшава, белоруссия, лондон, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, нато, борис джонсон, россия