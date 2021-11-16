https://ria.ru/20211116/johnson-1759214035.html
Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови" - РИА Новости, 16.11.2021
Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, заявил британский премьер Борис Джонсон,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T00:54
2021-11-16T00:54
2021-11-16T03:25
в мире
варшава
белоруссия
лондон
великобритания
владимир путин
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_0:181:2884:1803_1920x0_80_0_0_582a0f4e612eae68473c93f324b6847a.jpg
ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости. Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона. Текст выступления распространила канцелярия премьера.По его словам, "концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)". Однако "некоторые страны" не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, добавил он.При этом он призвал не забывать, что "именно русская кровь позволила победить нацизм".Британский премьер упомянул ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Он указал, что Лондон быстро отреагировал, когда Варшава попросила "помочь справиться с надуманным кризисом на границе с Белоруссией"."И мы надеемся, что наши друзья, возможно, осознают, что вскоре предстоит сделать выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и отстаивать дело мира и стабильности, позвольте мне так выразиться", — сказал он.Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о "готовящемся вторжении России".Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Он также напомнил, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте.В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В КремлеДмитрий Песков заявляли, что перемещение войск идет в пределах территории страны и на усмотрение Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и подчеркивала, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.
https://ria.ru/20211114/soldaty-1759022859.html
https://ria.ru/20211115/dzhonson-1759174775.html
варшава
белоруссия
лондон
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_49b185ed74d71f346b36af39d34197a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, белоруссия, лондон, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, нато, борис джонсон, россия
00:54 16.11.2021 (обновлено: 03:25 16.11.2021)
Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм "русской крови"
Премьер Британии Джонсон: Лондон поддерживает Киев не для того, чтобы окружить Россию
ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости. Великобритания
выступает в поддержку суверенитета Украины
не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России
, заявил британский премьер Борис Джонсон
, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона
. Текст выступления распространила канцелярия премьера.
По его словам, "концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)". Однако "некоторые страны" не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, добавил он.
"Мы должны иметь с этим дело, мы должны справляться с этим, у нас должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения. Но следствием этого является то, что мы все теснее сотрудничаем с теми, кто разделяет наши ценности и побуждения. Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента", — отметил Джонсон.
При этом он призвал не забывать, что "именно русская кровь позволила победить нацизм".
Британский премьер упомянул ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии
и Польши
. Он указал, что Лондон быстро отреагировал, когда Варшава
попросила "помочь справиться с надуманным кризисом на границе с Белоруссией".
"И мы надеемся, что наши друзья, возможно, осознают, что вскоре предстоит сделать выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и отстаивать дело мира и стабильности, позвольте мне так выразиться", — сказал он.
Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о "готовящемся вторжении России".
Президент Владимир Путин
ранее назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Он также напомнил, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте.
В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В КремлеДмитрий Песков
заявляли, что перемещение войск идет в пределах территории страны и на усмотрение Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и подчеркивала, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи границ страны.