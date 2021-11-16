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Воспитанника курганского детдома арестовали после видео с издевательствами
Воспитанника курганского детдома арестовали после видео с издевательствами - РИА Новости, 16.11.2021
Воспитанника курганского детдома арестовали после видео с издевательствами
Следствие предъявило обвинение 16-летнему воспитаннику детского дома в Курганской области по статье "истязание" после видео с издевательствами над ребенком,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:03
2021-11-16T18:03
происшествия
дети
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение 16-летнему воспитаннику детского дома в Курганской области по статье "истязание" после видео с издевательствами над ребенком, подросток по решению суда заключен под стражу, сообщило во вторник следственное управление СКРФ по региону.В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон факты издевательств над малышом – подростки били ребенка по голове, животу, курили и дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить. Как сообщалось, после опубликования этого видео в учреждение выехали сотрудники полиции, установлены все лица, причастные к съемке. В отношении двух 16-летних воспитанников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)."Мишкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Курганской области 16-летнему воспитаннику Кипельского детского дома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Сегодня судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.СУСК уточняет, что 16-летний обвиняемый неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания.Расследование уголовного дела продолжается, поясняется в сообщении.
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курганская область
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Издевательства подростков над малышом в детском доме. Видео очевидца
Главным управлением социальной защиты населения Курганской области организована экстренная служебная проверка в Кипельском детском доме после появления в интернете видео с издевательствами воспитанников старшего возраста над малышом.
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происшествия, дети, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:03 16.11.2021
 
Воспитанника курганского детдома арестовали после видео с издевательствами

Суд арестовал воспитанника курганского детдома после видео с издевательствами над малышом

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение 16-летнему воспитаннику детского дома в Курганской области по статье "истязание" после видео с издевательствами над ребенком, подросток по решению суда заключен под стражу, сообщило во вторник следственное управление СКРФ по региону.
В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон факты издевательств над малышом – подростки били ребенка по голове, животу, курили и дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить. Как сообщалось, после опубликования этого видео в учреждение выехали сотрудники полиции, установлены все лица, причастные к съемке. В отношении двух 16-летних воспитанников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).
"Мишкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Курганской области 16-летнему воспитаннику Кипельского детского дома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Сегодня судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
СУСК уточняет, что 16-летний обвиняемый неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания.
Расследование уголовного дела продолжается, поясняется в сообщении.
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ПроисшествияДетиКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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