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Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе - РИА Новости, 16.11.2021
Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет искать вместе с союзниками способы отреагировать на испытание Россией противоспутниковых систем. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T01:57
2021-11-16T01:57
в мире
сша
вашингтон (город)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
мария захарова
энтони блинкен
институт космической политики
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет искать вместе с союзниками способы отреагировать на испытание Россией противоспутниковых систем.В госдепартаменте США в понедельник заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".
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вашингтон (город)
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в мире, сша, вашингтон (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), мария захарова, энтони блинкен, институт космической политики, иван моисеев, россия
01:57 16.11.2021
 
Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе

Блинкен: США и союзники ответят на испытания Россией противоспутниковых систем в космосе

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет искать вместе с союзниками способы отреагировать на испытание Россией противоспутниковых систем.

"США вместе с союзниками и партнерами будут работать для поиска реакции на этот безответственный акт. Мы призываем все ответственные космические нации объединиться в этих усилиях, чтобы разработать нормы ответственного поведения. И воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия", - говорится в заявлении Блинкена, которое распространила пресс-служба госдепа.

В госдепартаменте США в понедельник заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
01:29
Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе
При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.
Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 19:29
Комитет ООН одобрил проект резолюции России об укреплении доверия в космосе
 
В миреСШАВашингтон (город)Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Мария ЗахароваЭнтони БлинкенИнститут космической политикиИван МоисеевРоссия
 
 
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