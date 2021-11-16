Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Блинкен: США и союзники ответят на испытания Россией противоспутниковых систем в космосе
"США вместе с союзниками и партнерами будут работать для поиска реакции на этот безответственный акт. Мы призываем все ответственные космические нации объединиться в этих усилиях, чтобы разработать нормы ответственного поведения. И воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия", - говорится в заявлении Блинкена, которое распространила пресс-служба госдепа.
В госдепартаменте США в понедельник заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.
Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".