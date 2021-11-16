https://ria.ru/20211116/granitsa-1759336819.html

Глава Евросовета в беседе с Пашиняном и Алиевым призвал к деэскалации

Глава Евросовета в беседе с Пашиняном и Алиевым призвал к деэскалации - РИА Новости, 16.11.2021

Глава Евросовета в беседе с Пашиняном и Алиевым призвал к деэскалации

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, призвал к... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:35

2021-11-16T17:35

2021-11-16T17:35

в мире

армения

азербайджан

баку

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шарль мишель

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, призвал к срочной деэскалации и прекращению огня."В свете сегодняшних событий провел переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении. Призвал к срочной деэскалации и полному прекращению огня", - написал Мишель в Twitter.Глава Евросовета отметил "сложную ситуацию в регионе". "ЕС привержен сотрудничеству с партнерами по преодолению напряженности ради стабильного Южного Кавказа", - подчеркнул он.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759320735.html

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759303715.html

армения

азербайджан

баку

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