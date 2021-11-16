https://ria.ru/20211116/granitsa-1759320735.html

Посол Армении заявил о серьезной эскалации по всей юго-восточной границе

Посол Армении заявил о серьезной эскалации по всей юго-восточной границе - РИА Новости, 16.11.2021

Посол Армении заявил о серьезной эскалации по всей юго-восточной границе

Ситуация на границе с Азербайджаном чрезвычайная, Ереван обсуждает развитие событий с Москвой, но пока о помощи официально не просил, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:40

2021-11-16T16:40

2021-11-16T17:11

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация на границе с Азербайджаном чрезвычайная, Ереван обсуждает развитие событий с Москвой, но пока о помощи официально не просил, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян."Ситуация чрезвычайная. На суверенную территорию вторглись войска, идут бои по всем периметру юго-восточной границы, есть жертвы, бронетехника, артиллерия используется", - сказал Тоганян.Он отметил, что Ереван контактирует с Москвой по дипломатическим каналам."Мы проинформировали наших коллег. Было заявление секретаря Совбеза, идет общение, но официального обращения (о помощи - ред.) пока не было. Было только устное обращение, пока процесс идет, ситуация развивается", - отметил Тоганян.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759308488.html

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Уничтожение военной техники Азербайджана в Армении Первые кадры с места уничтожения военной техники Азербайджана вторгшейся на территорию Армении. Бои идут в восточной приграничной зоне Армении. 2021-11-16T16:40 true PT0M18S

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