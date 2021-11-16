https://ria.ru/20211116/granitsa-1759309883.html

В Польше заявили о ранении пограничницы камнем

В Польше заявили о ранении пограничницы камнем - РИА Новости, 16.11.2021

В Польше заявили о ранении пограничницы камнем

Сотрудница пограничной стражи Польши ранена камнем на границе с Белоруссией, сообщает польская погранслужба. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:55

2021-11-16T15:55

2021-11-16T16:07

в мире

белоруссия

минск

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759299482_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_6c68074f886d5bb993b740e37cc6fd4a.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Сотрудница пограничной стражи Польши ранена камнем на границе с Белоруссией, сообщает польская погранслужба."Сотрудница пограничной службы из "Кузницы" (пункт пропуска на гродненском участке границы с Белоруссией - ред.) пострадала во время сегодняшнего нападения иностранцев на польскую границу. Она получила удар камнем, сотрудницу доставили в лечебное учреждение, ей будет оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Погранстражи в ее аккаунте Twitter.Ранее во вторник польская полиция сообщила, что на границе серьезно ранен полицейский – у него перелом костей черепа.С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз, с охраняющими границу польскими силовиками. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Польская полиция сообщила, что в результате стычек серьезно ранен полицейский – у него перелом костей черепа. С белорусской стороны сообщалось о нескольких пострадавших от слезоточивого газа, в том числе журналистах.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759296494.html

https://ria.ru/20211116/vodomet-1759291617.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии