15:55 16.11.2021 (обновлено: 16:07 16.11.2021)
В Польше заявили о ранении пограничницы камнем
Погранслужба Польши: пограничницу ранили камнем во время нападения мигрантов
© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovМужчина бросает камень в сторону пограничного забора и сотрудников правоохранительных органов Польши в районе КПП Брузги - Кузница
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Сотрудница пограничной стражи Польши ранена камнем на границе с Белоруссией, сообщает польская погранслужба.
"Сотрудница пограничной службы из "Кузницы" (пункт пропуска на гродненском участке границы с Белоруссией - ред.) пострадала во время сегодняшнего нападения иностранцев на польскую границу. Она получила удар камнем, сотрудницу доставили в лечебное учреждение, ей будет оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении Погранстражи в ее аккаунте Twitter.
Ранее во вторник польская полиция сообщила, что на границе серьезно ранен полицейский – у него перелом костей черепа.
С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз, с охраняющими границу польскими силовиками. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Польская полиция сообщила, что в результате стычек серьезно ранен полицейский – у него перелом костей черепа. С белорусской стороны сообщалось о нескольких пострадавших от слезоточивого газа, в том числе журналистах.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.