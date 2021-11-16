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Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021
Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном
На границе с Азербайджаном ведутся локальные бои, заявило Минобороны Армении. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:23
2021-11-16T15:21
в мире
азербайджан
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. На границе с Азербайджаном ведутся локальные бои, заявило Минобороны Армении."По состоянию на 14:30 (13:30 мск. — Прим. ред.) обстановка на восточном направлении приграничной зоны продолжает оставаться крайне напряженной. Идут локальные бои, во время которых противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия", — говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что ВС Армении проводят соразмерные действия и контролируют обстановку. По данным ведомства, азербайджанская сторона несет большие потери в бронетехнике и живой силе, с армянской стороны известно о четырех раненых.Ранее Минобороны обвинило Азербайджан в нападении на армянские посты на границе. В Баку утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ азербайджанские военные уничтожили армянские противотанковые средства и минометы.Пресс-секретарь Совбеза Армен Григорян сообщил, что Ереван попросит о помощи Россию.Накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из участков границы. В Баку это опровергли и в свою очередь обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
https://ria.ru/20211113/karabakh-1758887591.html
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в мире, азербайджан, минобороны армении
14:23 16.11.2021 (обновлено: 15:21 16.11.2021)
 
Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном

© Sputnik/Andranik GhazaryanГегаркуник
Гегаркуник
© Sputnik/Andranik Ghazaryan
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. На границе с Азербайджаном ведутся локальные бои, заявило Минобороны Армении.
"По состоянию на 14:30 (13:30 мск. — Прим. ред.) обстановка на восточном направлении приграничной зоны продолжает оставаться крайне напряженной. Идут локальные бои, во время которых противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что ВС Армении проводят соразмерные действия и контролируют обстановку. По данным ведомства, азербайджанская сторона несет большие потери в бронетехнике и живой силе, с армянской стороны известно о четырех раненых.
Ранее Минобороны обвинило Азербайджан в нападении на армянские посты на границе. В Баку утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ азербайджанские военные уничтожили армянские противотанковые средства и минометы.
Взрыв у азербайджанского поста в Шуши
13 ноября, 10:47
В Карабахе три человека пострадали из-за взрыва у блокпоста
Пресс-секретарь Совбеза Армен Григорян сообщил, что Ереван попросит о помощи Россию.
"Так как нападение было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к России с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход", — сказал он в эфире общественного телевидения.
Накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из участков границы. В Баку это опровергли и в свою очередь обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 18:35
В Ереване сообщили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе
Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
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В миреАзербайджанМинобороны Армении
 
 
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