https://ria.ru/20211116/granitsa-1759289689.html

Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021

Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном

На границе с Азербайджаном ведутся локальные бои, заявило Минобороны Армении. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:23

2021-11-16T14:23

2021-11-16T15:21

в мире

азербайджан

минобороны армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166807_128:0:1000:491_1920x0_80_0_0_f2412497d48b66e5975ead390607443c.jpg

ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. На границе с Азербайджаном ведутся локальные бои, заявило Минобороны Армении."По состоянию на 14:30 (13:30 мск. — Прим. ред.) обстановка на восточном направлении приграничной зоны продолжает оставаться крайне напряженной. Идут локальные бои, во время которых противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия", — говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что ВС Армении проводят соразмерные действия и контролируют обстановку. По данным ведомства, азербайджанская сторона несет большие потери в бронетехнике и живой силе, с армянской стороны известно о четырех раненых.Ранее Минобороны обвинило Азербайджан в нападении на армянские посты на границе. В Баку утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ азербайджанские военные уничтожили армянские противотанковые средства и минометы.Пресс-секретарь Совбеза Армен Григорян сообщил, что Ереван попросит о помощи Россию.Накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из участков границы. В Баку это опровергли и в свою очередь обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

https://ria.ru/20211113/karabakh-1758887591.html

https://ria.ru/20211114/granitsa-1759015949.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, азербайджан, минобороны армении