14:23 16.11.2021 (обновлено: 15:21 16.11.2021)
Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном
© Sputnik/Andranik GhazaryanГегаркуник
© Sputnik/Andranik Ghazaryan
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. На границе с Азербайджаном ведутся локальные бои, заявило Минобороны Армении.
"По состоянию на 14:30 (13:30 мск. — Прим. ред.) обстановка на восточном направлении приграничной зоны продолжает оставаться крайне напряженной. Идут локальные бои, во время которых противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что ВС Армении проводят соразмерные действия и контролируют обстановку. По данным ведомства, азербайджанская сторона несет большие потери в бронетехнике и живой силе, с армянской стороны известно о четырех раненых.
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Пресс-секретарь Совбеза Армен Григорян сообщил, что Ереван попросит о помощи Россию.
"Так как нападение было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к России с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход", — сказал он в эфире общественного телевидения.
Накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из участков границы. В Баку это опровергли и в свою очередь обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.
Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.