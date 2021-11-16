https://ria.ru/20211116/gosduma-1759300579.html

Госдума приняла закон о едином налоговом платеже для бизнеса

Госдума приняла закон о едином налоговом платеже для бизнеса - РИА Новости, 16.11.2021

Госдума приняла закон о едином налоговом платеже для бизнеса

Госдума приняла закон о распространении механизма единого налогового платежа (ЕНП) на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП). РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:14

2021-11-16T15:14

2021-11-16T15:14

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о распространении механизма единого налогового платежа (ЕНП) на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП).Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева поясняла, что в 2022 году проект будут проводить в пилотном формате. Механизм ЕНП позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. При этом налоговый орган самостоятельно производит зачет перечисленных средств в счет обязательств плательщика.Закон предоставляет организациям и ИП право с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе уплачивать налоги, авансовые платежи, сборы (за исключением госпошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховые взносы, пени, штрафы и проценты единым налоговым платежом. Для граждан такая возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а НДФЛ - с 1 января 2020 года.Механизмом ЕНП смогут воспользоваться лишь те организации и ИП, которые осуществили с налоговиками сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по результатам которой не имеется разногласий. Причем они будут обязаны уведомлять налоговый орган об исчисленных суммах налогов и прочих платежей не позднее, чем за пять дней до установленного срока их уплаты.Для того, чтобы воспользоваться таким особым порядком уплаты налогов и других платежей, необходимо будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или проживания ИП. Сделать это следует с 1 по 30 апреля 2022 года, но не позднее одного месяца после совместной сверки расчетов по ним.Перечислять денежные средства в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа смогут как сами плательщики (организации или ИП), так и другие лица за них. Сначала налоговики будут осуществлять зачет поступивших средств в отношении недоимки, потом налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов (в зависимости от срока их уплаты), а затем уже пени, процентов и штрафов.

https://realty.ria.ru/20211030/nalog-1756963580.html

https://ria.ru/20211109/nalogi-1758310975.html

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