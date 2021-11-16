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Чижов назвал Германию реципиентом "Северного потока — 2"

Чижов назвал Германию реципиентом "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

Чижов назвал Германию реципиентом "Северного потока — 2"

Москва не слышала политических заявлений от ФРГ по теме приостановки сертификации "Северного потока — 2", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:41

2021-11-16T20:41

2021-11-16T20:41

экономика

германия

москва

владимир чижов

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва не слышала политических заявлений от ФРГ по теме приостановки сертификации "Северного потока — 2", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Пока что в том, что касается официальной позиции в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта "Северный поток — 2", мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Также Чижов заявил, что не видит связи между приостановкой сертификации "Северного потока — 2" и миграционным кризисом."Я думаю, что нет, я бы не делал таких поспешных выводов. Речь идет о сертификации, во-первых, а во-вторых, не о заморозке, а о приостановке. С чем это связано, откровенно говоря, надо разобраться, прежде чем делать выводы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.

https://ria.ru/20211116/potok-1759353161.html

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германия

москва

россия

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экономика, германия, москва, владимир чижов, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия