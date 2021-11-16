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Чижов назвал Германию реципиентом "Северного потока — 2"
Чижов назвал Германию реципиентом "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Чижов назвал Германию реципиентом "Северного потока — 2"
Москва не слышала политических заявлений от ФРГ по теме приостановки сертификации "Северного потока — 2", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:41
2021-11-16T20:41
экономика
германия
москва
владимир чижов
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва не слышала политических заявлений от ФРГ по теме приостановки сертификации "Северного потока — 2", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Пока что в том, что касается официальной позиции в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта "Северный поток — 2", мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Также Чижов заявил, что не видит связи между приостановкой сертификации "Северного потока — 2" и миграционным кризисом."Я думаю, что нет, я бы не делал таких поспешных выводов. Речь идет о сертификации, во-первых, а во-вторых, не о заморозке, а о приостановке. С чем это связано, откровенно говоря, надо разобраться, прежде чем делать выводы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.
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экономика, германия, москва, владимир чижов, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
20:41 16.11.2021
 
Чижов назвал Германию реципиентом "Северного потока — 2"

Постпред при ЕС Чижов назвал Германию реципиентом "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва не слышала политических заявлений от ФРГ по теме приостановки сертификации "Северного потока — 2", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Пока что в том, что касается официальной позиции в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта "Северный поток — 2", мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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В Германии высказались о судьбе "Северного потока — 2"
Также Чижов заявил, что не видит связи между приостановкой сертификации "Северного потока — 2" и миграционным кризисом.
"Я думаю, что нет, я бы не делал таких поспешных выводов. Речь идет о сертификации, во-первых, а во-вторых, не о заморозке, а о приостановке. С чем это связано, откровенно говоря, надо разобраться, прежде чем делать выводы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.
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ЭкономикаГерманияМоскваВладимир ЧижовСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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