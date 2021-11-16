https://ria.ru/20211116/gaz-1759329391.html

В ФРГ оценили последствия приостановки сертификации "Северного потока — 2"

В ФРГ оценили последствия приостановки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

В ФРГ оценили последствия приостановки сертификации "Северного потока — 2"

Приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2" приведет к росту цен, заявил... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:06

2021-11-16T17:06

2021-11-16T19:54

экономика

германия

бундестаг германии

газпром

балтийское море

wintershall

северный поток — 2

uniper

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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2" приведет к росту цен, заявил депутат бундестага от партии "Левые" Клаус Эрнст.Он отметил, что на нидерландской платформе TTF стоимость сырья уже выросла примерно на десять процентов."Вместо того чтобы срочно сертифицировать крайне необходимый для газового снабжения трубопровод, федеральное агентство без какой-либо нужды затягивает ввод в эксплуатацию своим толкованием права", — подчеркнул политик.По словам Эрнста, либерализация газового рынка все чаще превращается в "головотяпство".Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что процесс сертификации Nord Stream 2 AG приостановили до тех пор, пока компания не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Сейчас оператор объекта — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.

https://ria.ru/20211116/potok-1759219580.html

https://ria.ru/20211111/potok-1758491802.html

германия

балтийское море

россия

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экономика, германия, бундестаг германии, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, клаус эрнст, россия