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В ФРГ оценили последствия приостановки сертификации "Северного потока — 2"
В ФРГ оценили последствия приостановки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
В ФРГ оценили последствия приостановки сертификации "Северного потока — 2"
Приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2" приведет к росту цен, заявил... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:06
2021-11-16T19:54
экономика
германия
бундестаг германии
газпром
балтийское море
wintershall
северный поток — 2
uniper
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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2" приведет к росту цен, заявил депутат бундестага от партии "Левые" Клаус Эрнст.Он отметил, что на нидерландской платформе TTF стоимость сырья уже выросла примерно на десять процентов."Вместо того чтобы срочно сертифицировать крайне необходимый для газового снабжения трубопровод, федеральное агентство без какой-либо нужды затягивает ввод в эксплуатацию своим толкованием права", — подчеркнул политик.По словам Эрнста, либерализация газового рынка все чаще превращается в "головотяпство".Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что процесс сертификации Nord Stream 2 AG приостановили до тех пор, пока компания не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Сейчас оператор объекта — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.
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экономика, германия, бундестаг германии, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, клаус эрнст, россия
17:06 16.11.2021 (обновлено: 19:54 16.11.2021)
 
В ФРГ оценили последствия приостановки сертификации "Северного потока — 2"

Депутат бундестага Эрнст: приостановка сертификации "Северного потока — 2" влияет на цены

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2" приведет к росту цен, заявил депутат бундестага от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Он отметил, что на нидерландской платформе TTF стоимость сырья уже выросла примерно на десять процентов.
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"Вместо того чтобы срочно сертифицировать крайне необходимый для газового снабжения трубопровод, федеральное агентство без какой-либо нужды затягивает ввод в эксплуатацию своим толкованием права", — подчеркнул политик.
По словам Эрнста, либерализация газового рынка все чаще превращается в "головотяпство".
"Энергетический сектор является центральным элементом инфраструктуры. Идеологические преграды и измышления не должны создать угроз снабжению в этой сфере", — заключил он.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что процесс сертификации Nord Stream 2 AG приостановили до тех пор, пока компания не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку.
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"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Сейчас оператор объекта — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.
 
ЭкономикаГерманияБундестаг ГерманииГазпромБалтийское мореWintershallСеверный поток — 2UniperКлаус ЭрнстРоссия
 
 
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