https://ria.ru/20211116/gaz-1759273768.html
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 10%
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 10% - РИА Новости, 16.11.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 10%
Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне приостановки сертификации оператора "Северного потока — 2" растут на 10%, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:06
2021-11-16T13:06
2021-11-16T16:24
экономика
европа
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне приостановки сертификации оператора "Северного потока — 2" растут на 10%, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, с 12.30 до 12.37 мск подскочила сразу на 6,5%, с 990 долларов до почти 1050 долларов за тысячу кубометров, с того времени - на протяжении почти трех часов - фьючерсы торгуются в районе 1030-1050 долларов, на 15.48 мск цена составляет 1035,9 доллара, что на 10% выше расчетной цены понедельника - 942,3 доллара.Ранее во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1000 долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%. Он резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".Накануне цены также росли. Повлиять на это могли результаты месячных аукционов: "Газпром" 15 ноября не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал - Европа" и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум - 1937 долларов - был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября - впервые за полтора месяца - стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Акции "Газпрома" падали более чем на 2% на сообщениях о приостановке сертификации оператора "Северного потока — 2", однако на текущий момент котировки отыграли большую часть потерь и снижаются чуть более чем на 1%, следует из данных торгов.К 12.58 мск котировки акций "Газпрома" снижались на 1,05% - до 336,72 рубля. Ранее на новостях по "Северному потоку — 2" бумаги падали примерно на 2,5% - до 331,61 рубля.
https://ria.ru/20211113/voyna-1758887070.html
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экономика, европа, газпром, северный поток — 2
13:06 16.11.2021 (обновлено: 16:24 16.11.2021)
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 10%
Цены на газ в Европе взлетели на 10% после приостановки сертификации Nord Stream 2
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Цены фьючерсов на газ в Европе
на фоне приостановки сертификации оператора "Северного потока — 2" растут на 10%, свидетельствуют данные ICE Futures
.
Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, с 12.30 до 12.37 мск подскочила сразу на 6,5%, с 990 долларов до почти 1050 долларов за тысячу кубометров, с того времени - на протяжении почти трех часов - фьючерсы торгуются в районе 1030-1050 долларов, на 15.48 мск цена составляет 1035,9 доллара, что на 10% выше расчетной цены понедельника - 942,3 доллара.
Ранее во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1000 долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%. Он резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ
приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2
".
Накануне цены также росли. Повлиять на это могли результаты месячных аукционов: "Газпром" 15 ноября не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал - Европа" и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторический максимум - 1937 долларов - был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября - впервые за полтора месяца - стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Акции "Газпрома
" падали более чем на 2% на сообщениях о приостановке сертификации оператора "Северного потока — 2", однако на текущий момент котировки отыграли большую часть потерь и снижаются чуть более чем на 1%, следует из данных торгов.
К 12.58 мск котировки акций "Газпрома" снижались на 1,05% - до 336,72 рубля. Ранее на новостях по "Северному потоку — 2" бумаги падали примерно на 2,5% - до 331,61 рубля.