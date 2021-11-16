https://ria.ru/20211116/gaz-1759273768.html

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 10%

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 10% - РИА Новости, 16.11.2021

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 10%

Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне приостановки сертификации оператора "Северного потока — 2" растут на 10%, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:06

2021-11-16T13:06

2021-11-16T16:24

экономика

европа

газпром

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757454_51:250:2911:1859_1920x0_80_0_0_52d3f1181315da3c22c3911d4b13505e.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне приостановки сертификации оператора "Северного потока — 2" растут на 10%, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, с 12.30 до 12.37 мск подскочила сразу на 6,5%, с 990 долларов до почти 1050 долларов за тысячу кубометров, с того времени - на протяжении почти трех часов - фьючерсы торгуются в районе 1030-1050 долларов, на 15.48 мск цена составляет 1035,9 доллара, что на 10% выше расчетной цены понедельника - 942,3 доллара.Ранее во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1000 долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%. Он резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".Накануне цены также росли. Повлиять на это могли результаты месячных аукционов: "Газпром" 15 ноября не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал - Европа" и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум - 1937 долларов - был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября - впервые за полтора месяца - стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Акции "Газпрома" падали более чем на 2% на сообщениях о приостановке сертификации оператора "Северного потока — 2", однако на текущий момент котировки отыграли большую часть потерь и снижаются чуть более чем на 1%, следует из данных торгов.К 12.58 мск котировки акций "Газпрома" снижались на 1,05% - до 336,72 рубля. Ранее на новостях по "Северному потоку — 2" бумаги падали примерно на 2,5% - до 331,61 рубля.

https://ria.ru/20211113/voyna-1758887070.html

https://ria.ru/20211103/gazprom-1757641448.html

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, газпром, северный поток — 2