https://ria.ru/20211116/gaz-1759263032.html

На Украине описали последствия запуска "Северного потока — 2"

На Украине описали последствия запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

На Украине описали последствия запуска "Северного потока — 2"

Из-за "Северного потока — 2" Украина лишится виртуального реверса газа, а ЕС может утратить доступ к украинским ПХГ, заявил "Оператор ГТС Украины", говоря о... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:14

2021-11-16T12:14

2021-11-16T15:53

экономика

украина

россия

северный поток — 2

оператор гтс украины

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КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Из-за "Северного потока — 2" Украина лишится виртуального реверса газа, а ЕС может утратить доступ к украинским ПХГ, заявил "Оператор ГТС Украины", говоря о последствиях запуска трубопровода. Пять городов на украинско-российской границе, предрекли в компании, останутся без газоснабжения. Возможности страны импортировать топливо из европейских стран также окажутся ограниченными. "Каждый запуск газопровода "Газпрома" в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск "Северного потока — 2" приведет к аналогичным последствиям и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа", — отметил оператор. Ввод в эксплуатацию трубопровода скажется и на самой Европе: в 2020 году европейские компании, напомнили на Украине, хранили в ПХГ страны около десяти миллиардов кубометров газа, но теперь могут потерять возможность ими пользоваться. "Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год. Киев неоднократно высказывал опасения, что после запуска газопровода Россия перестанет качать газ в Европу через украинскую территорию, что лишит страну транзитных доходов.Накануне на Украине заявили, что немецкий регулятор разрешил Киеву поучаствовать в сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Во вторник стало известно, что Федеральное сетевое ведомство Германии пока приостановило процедуру. Компания должна создать немецкую "дочку" и затем повторно подать заявку.

https://ria.ru/20211116/potok-1759292179.html

https://ria.ru/20211116/potok-1759219580.html

украина

россия

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экономика, украина, россия, северный поток — 2, оператор гтс украины