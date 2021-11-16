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На Украине описали последствия запуска "Северного потока — 2"
На Украине описали последствия запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
На Украине описали последствия запуска "Северного потока — 2"
Из-за "Северного потока — 2" Украина лишится виртуального реверса газа, а ЕС может утратить доступ к украинским ПХГ, заявил "Оператор ГТС Украины", говоря о... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:14
2021-11-16T12:14
2021-11-16T15:53
экономика
украина
россия
северный поток — 2
оператор гтс украины
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КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Из-за "Северного потока — 2" Украина лишится виртуального реверса газа, а ЕС может утратить доступ к украинским ПХГ, заявил "Оператор ГТС Украины", говоря о последствиях запуска трубопровода. Пять городов на украинско-российской границе, предрекли в компании, останутся без газоснабжения. Возможности страны импортировать топливо из европейских стран также окажутся ограниченными. "Каждый запуск газопровода "Газпрома" в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск "Северного потока — 2" приведет к аналогичным последствиям и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа", — отметил оператор. Ввод в эксплуатацию трубопровода скажется и на самой Европе: в 2020 году европейские компании, напомнили на Украине, хранили в ПХГ страны около десяти миллиардов кубометров газа, но теперь могут потерять возможность ими пользоваться. "Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год. Киев неоднократно высказывал опасения, что после запуска газопровода Россия перестанет качать газ в Европу через украинскую территорию, что лишит страну транзитных доходов.Накануне на Украине заявили, что немецкий регулятор разрешил Киеву поучаствовать в сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Во вторник стало известно, что Федеральное сетевое ведомство Германии пока приостановило процедуру. Компания должна создать немецкую "дочку" и затем повторно подать заявку.
https://ria.ru/20211116/potok-1759292179.html
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экономика, украина, россия, северный поток — 2, оператор гтс украины
12:14 16.11.2021 (обновлено: 15:53 16.11.2021)
На Украине описали последствия запуска "Северного потока — 2"
"Оператор ГТС Украины": после запуска "Северного потока — 2" страна лишится реверса газа
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости.
Из-за "Северного потока — 2" Украина
лишится виртуального реверса газа, а ЕС может утратить доступ к украинским ПХГ, заявил "Оператор ГТС Украины
", говоря о последствиях запуска трубопровода.
"Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину", — сообщили там.
Пять городов на украинско-российской границе, предрекли в компании, останутся без газоснабжения. Возможности страны импортировать топливо из европейских стран также окажутся ограниченными.
"Каждый запуск газопровода "Газпрома" в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск "Северного потока — 2" приведет к аналогичным последствиям и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа", — отметил оператор.
Ввод в эксплуатацию трубопровода скажется и на самой Европе: в 2020 году европейские компании, напомнили на Украине, хранили в ПХГ страны около десяти миллиардов кубометров газа, но теперь могут потерять возможность ими пользоваться.
"Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год. Киев неоднократно высказывал опасения, что после запуска газопровода Россия перестанет качать газ в Европу через украинскую территорию, что лишит страну транзитных доходов.
Накануне на Украине заявили, что немецкий регулятор разрешил Киеву поучаствовать в сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Во вторник стало известно, что Федеральное сетевое ведомство Германии пока приостановило процедуру. Компания должна создать немецкую "дочку" и затем повторно подать заявку.