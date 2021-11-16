https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html
Готовят почву: зачем Россия ограничила экспорт ключевого продукта
Готовят почву: зачем Россия ограничила экспорт ключевого продукта - РИА Новости, 16.11.2021
Готовят почву: зачем Россия ограничила экспорт ключевого продукта
Заоблачные цены на газ больно ударили по европейским производителям удобрений. Заводы приостанавливают работу, закрываются. Чтобы обезопасить внутренний рынок,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:00
2021-11-16T08:00
2021-11-16T11:09
экономика
природный газ
европа
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
минеральные удобрения
энергетический кризис
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Заоблачные цены на газ больно ударили по европейским производителям удобрений. Заводы приостанавливают работу, закрываются. Чтобы обезопасить внутренний рынок, в России вводят квоты на экспорт. Как это скажется на отечественных предприятиях и позволит ли избежать удорожания сельхозпродукции, разбиралось РИА Новости.Остановили производствоЦены на газ и электроэнергию в Европе неподъемные. Больше всего от этого пострадала химическая промышленность.По данным промышленной группы Fertilizers Europe, 80 процентов затрат в отрасли приходится на газ. При этом ключевое сырье — аммиак, необходимый для получения азотных удобрений, тоже резко подорожал. Это сразу же ударило по цепочкам поставок. В Великобритании, например, возник дефицит замороженного мяса из-за нехватки сухого льда.В России цену на азотные минеральные и химические удобрения зафиксировали на уровне июля, и они в три, а то и в четыре раза ниже, чем в Европе. Это, как отметил Владимир Путин, "вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки". Поэтому правительство решило ограничить экспорт с 1 декабря до 31 мая.Не сильно пострадаютПрежде всего — речь о наиболее востребованных в весеннее посевное время азотных и сложных удобрениях. На Московской бирже сразу просели акции концерна "Акрон" и компании "Фосагро". Николай Неплюев, член совета директоров "Тольяттиазот", уверен: пострадают также "Еврохим" и "Уралхим".Главный редактор специализированного портала Fertilizer Daily Алексей Резванов добавляет: "Карбамидно-аммиачная смесь "Акрона" и "ЕвроХима" в 2019-м попала под антидемпинговые пошлины ЕС. Теперь экспорт для них закроется почти полностью. Из более мелких игроков доходов недосчитается завод "Алмаз Удобрения", выпускающий водорастворимые моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат для тепличных комплексов".С другой стороны, квоты — 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений, а для сложных с азотом — 5,35 миллиона тонн. Это соответствует среднему экспорту. Поэтому, считает Алексей Трубников, гендиректор компании "Агроноут", отечественные производители потеряют не так уж много.Дефицита нетЕсть и другой момент. По данным Росстата, в первом полугодии азотные минеральные и химические удобрения подорожали на 39,6 процента — что и заставило заморозить цены на внутреннем рынке. Но это достаточно высокие значения.В Минсельхозе оценивают годовую потребность российских аграриев в минеральных удобрениях в 4,52 миллиона тонн. И, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), отрасль обеспечила себя уже на 98 процентов. В РАПУ подчеркнули: дефицита нет и не предвидится.Своевременные мерыВ Европе ситуация иная. Цена на аммиак достигла 13-летнего максимума — 910 долларов за тонну. Увеличился и спрос на продукцию из России. В таких условиях квоты способны послужить триггером очередного подорожания уже в декабре."Европейские фермеры не на шутку обеспокоены: им может не хватить агрохимикатов для весенних полевых работ и придется сокращать посевные площади. Следовательно, продукты питания в ЕС непременно подорожают", — указывает Резванов из Fertilizer Daily.Это значит, что глобальная продовольственная инфляция неизбежна. Что касается внутреннего рынка — не факт, что квоты помогут. Слишком много негативных факторов: от повышения стоимости бензина и дизтоплива до увеличения тарифов на железнодорожные перевозки.В то же время участники рынка отмечают, что в России удобрения применяют недостаточно. По оценкам Трубникова из "Агроноута", нужно в 2,5 раза больше. Поэтому меры, принимаемые властями, своевременны.В РАПУ подчеркивают: для отечественных производителей внутренний рынок всегда был и остается приоритетным. Отрасль способна подстроиться под практически любую динамику спроса. На фоне сложностей во многих странах Россия в январе — сентябре увеличила производство удобрений на 5,6 процента и по этому параметру уверенно удерживает второе место в мире.
https://ria.ru/20210921/evropa-1751026129.html
https://ria.ru/20211110/udobreniya-1758431741.html
https://ria.ru/20211109/udobreniya-1758363891.html
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экономика, природный газ, европа, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), минеральные удобрения, энергетический кризис
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Заоблачные цены на газ больно ударили по европейским производителям удобрений. Заводы приостанавливают работу, закрываются. Чтобы обезопасить внутренний рынок, в России вводят квоты на экспорт. Как это скажется на отечественных предприятиях и позволит ли избежать удорожания сельхозпродукции, разбиралось РИА Новости.
Остановили производство
Цены на газ и электроэнергию в Европе неподъемные. Больше всего от этого пострадала химическая промышленность.
Один из крупнейших производителей минеральных удобрений, норвежская Yara International ASA, сокращает выпуск на своих европейских площадках на 40 процентов. Британская CF Industries закрыла два завода, отключила некоторые мощности и немецкая BASF SE.
По данным промышленной группы Fertilizers Europe, 80 процентов затрат в отрасли приходится на газ. При этом ключевое сырье — аммиак, необходимый для получения азотных удобрений, тоже резко подорожал. Это сразу же ударило по цепочкам поставок. В Великобритании, например, возник дефицит замороженного мяса из-за нехватки сухого льда.
В России цену на азотные минеральные и химические удобрения зафиксировали на уровне июля, и они в три, а то и в четыре раза ниже, чем в Европе. Это, как отметил Владимир Путин, "вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки". Поэтому правительство решило ограничить экспорт с 1 декабря до 31 мая.
Не сильно пострадают
Прежде всего — речь о наиболее востребованных в весеннее посевное время азотных и сложных удобрениях. На Московской бирже сразу просели акции концерна "Акрон" и компании "Фосагро". Николай Неплюев, член совета директоров "Тольяттиазот", уверен: пострадают также "Еврохим" и "Уралхим".
Главный редактор специализированного портала Fertilizer Daily Алексей Резванов добавляет: "Карбамидно-аммиачная смесь "Акрона" и "ЕвроХима" в 2019-м попала под антидемпинговые пошлины ЕС. Теперь экспорт для них закроется почти полностью. Из более мелких игроков доходов недосчитается завод "Алмаз Удобрения", выпускающий водорастворимые моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат для тепличных комплексов".
С другой стороны, квоты — 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений, а для сложных с азотом — 5,35 миллиона тонн. Это соответствует среднему экспорту. Поэтому, считает Алексей Трубников, гендиректор компании "Агроноут", отечественные производители потеряют не так уж много.
Дефицита нет
Есть и другой момент. По данным Росстата, в первом полугодии азотные минеральные и химические удобрения подорожали на 39,6 процента — что и заставило заморозить цены на внутреннем рынке. Но это достаточно высокие значения.
"В мире уже 800 долларов за тонну, и в условиях газового кризиса это, возможно, не предел. Поэтому сельхозпроизводители закупаются впрок. Пошли разговоры о возможном дефиците. Чтобы не допустить ажиотажный спрос, правительство приняло предупредительные меры — это сигнал всем участникам рынка о том, что ситуация под контролем", — поясняет Трубников.
В Минсельхозе оценивают годовую потребность российских аграриев в минеральных удобрениях в 4,52 миллиона тонн. И, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), отрасль обеспечила себя уже на 98 процентов. В РАПУ подчеркнули: дефицита нет и не предвидится.
Своевременные меры
В Европе ситуация иная. Цена на аммиак достигла 13-летнего максимума — 910 долларов за тонну. Увеличился и спрос на продукцию из России. В таких условиях квоты способны послужить триггером очередного подорожания уже в декабре.
"Европейские фермеры не на шутку обеспокоены: им может не хватить агрохимикатов для весенних полевых работ и придется сокращать посевные площади. Следовательно, продукты питания в ЕС непременно подорожают", — указывает Резванов из Fertilizer Daily.
Это значит, что глобальная продовольственная инфляция неизбежна. Что касается внутреннего рынка — не факт, что квоты помогут. Слишком много негативных факторов: от повышения стоимости бензина и дизтоплива до увеличения тарифов на железнодорожные перевозки.
"К тому же крупные производители, такие как Bayer, BASF, Corteva Agriscience, "Щелково Агрохим", "Август", могут при желании навязать свои условия сельскохозяйственным предприятиям и фермерам", — уточняет Резванов.
В то же время участники рынка отмечают, что в России удобрения применяют недостаточно. По оценкам Трубникова из "Агроноута", нужно в 2,5 раза больше. Поэтому меры, принимаемые властями, своевременны.
В РАПУ подчеркивают: для отечественных производителей внутренний рынок всегда был и остается приоритетным. Отрасль способна подстроиться под практически любую динамику спроса. На фоне сложностей во многих странах Россия в январе — сентябре увеличила производство удобрений на 5,6 процента и по этому параметру уверенно удерживает второе место в мире.