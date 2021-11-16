https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html

Готовят почву: зачем Россия ограничила экспорт ключевого продукта

Готовят почву: зачем Россия ограничила экспорт ключевого продукта - РИА Новости, 16.11.2021

Готовят почву: зачем Россия ограничила экспорт ключевого продукта

Заоблачные цены на газ больно ударили по европейским производителям удобрений. Заводы приостанавливают работу, закрываются. Чтобы обезопасить внутренний рынок,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:00

2021-11-16T08:00

2021-11-16T11:09

экономика

природный газ

европа

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

минеральные удобрения

энергетический кризис

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Заоблачные цены на газ больно ударили по европейским производителям удобрений. Заводы приостанавливают работу, закрываются. Чтобы обезопасить внутренний рынок, в России вводят квоты на экспорт. Как это скажется на отечественных предприятиях и позволит ли избежать удорожания сельхозпродукции, разбиралось РИА Новости.Остановили производствоЦены на газ и электроэнергию в Европе неподъемные. Больше всего от этого пострадала химическая промышленность.По данным промышленной группы Fertilizers Europe, 80 процентов затрат в отрасли приходится на газ. При этом ключевое сырье — аммиак, необходимый для получения азотных удобрений, тоже резко подорожал. Это сразу же ударило по цепочкам поставок. В Великобритании, например, возник дефицит замороженного мяса из-за нехватки сухого льда.В России цену на азотные минеральные и химические удобрения зафиксировали на уровне июля, и они в три, а то и в четыре раза ниже, чем в Европе. Это, как отметил Владимир Путин, "вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки". Поэтому правительство решило ограничить экспорт с 1 декабря до 31 мая.Не сильно пострадаютПрежде всего — речь о наиболее востребованных в весеннее посевное время азотных и сложных удобрениях. На Московской бирже сразу просели акции концерна "Акрон" и компании "Фосагро". Николай Неплюев, член совета директоров "Тольяттиазот", уверен: пострадают также "Еврохим" и "Уралхим".Главный редактор специализированного портала Fertilizer Daily Алексей Резванов добавляет: "Карбамидно-аммиачная смесь "Акрона" и "ЕвроХима" в 2019-м попала под антидемпинговые пошлины ЕС. Теперь экспорт для них закроется почти полностью. Из более мелких игроков доходов недосчитается завод "Алмаз Удобрения", выпускающий водорастворимые моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат для тепличных комплексов".С другой стороны, квоты — 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений, а для сложных с азотом — 5,35 миллиона тонн. Это соответствует среднему экспорту. Поэтому, считает Алексей Трубников, гендиректор компании "Агроноут", отечественные производители потеряют не так уж много.Дефицита нетЕсть и другой момент. По данным Росстата, в первом полугодии азотные минеральные и химические удобрения подорожали на 39,6 процента — что и заставило заморозить цены на внутреннем рынке. Но это достаточно высокие значения.В Минсельхозе оценивают годовую потребность российских аграриев в минеральных удобрениях в 4,52 миллиона тонн. И, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), отрасль обеспечила себя уже на 98 процентов. В РАПУ подчеркнули: дефицита нет и не предвидится.Своевременные мерыВ Европе ситуация иная. Цена на аммиак достигла 13-летнего максимума — 910 долларов за тонну. Увеличился и спрос на продукцию из России. В таких условиях квоты способны послужить триггером очередного подорожания уже в декабре."Европейские фермеры не на шутку обеспокоены: им может не хватить агрохимикатов для весенних полевых работ и придется сокращать посевные площади. Следовательно, продукты питания в ЕС непременно подорожают", — указывает Резванов из Fertilizer Daily.Это значит, что глобальная продовольственная инфляция неизбежна. Что касается внутреннего рынка — не факт, что квоты помогут. Слишком много негативных факторов: от повышения стоимости бензина и дизтоплива до увеличения тарифов на железнодорожные перевозки.В то же время участники рынка отмечают, что в России удобрения применяют недостаточно. По оценкам Трубникова из "Агроноута", нужно в 2,5 раза больше. Поэтому меры, принимаемые властями, своевременны.В РАПУ подчеркивают: для отечественных производителей внутренний рынок всегда был и остается приоритетным. Отрасль способна подстроиться под практически любую динамику спроса. На фоне сложностей во многих странах Россия в январе — сентябре увеличила производство удобрений на 5,6 процента и по этому параметру уверенно удерживает второе место в мире.

https://ria.ru/20210921/evropa-1751026129.html

https://ria.ru/20211110/udobreniya-1758431741.html

https://ria.ru/20211109/udobreniya-1758363891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, европа, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), минеральные удобрения, энергетический кризис