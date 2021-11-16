Эксперт прокомментировал встречу лидеров США и Китая
Го Чанлинь: встреча лидеров может помочь разрядке в напряженных отношениях Китая и США
© REUTERS / Tingshu WangТрансляция встречи президента Китая Си Цзиньпиня и президента США Джо Байдена
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Отношения Китая и США все еще довольно далеки от окончательной нормализации, однако встреча лидеров, в каком бы формате она ни прошла, может дать определенный эффект разрядки напряженных отношений двух стран, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Го Чанлинь.
Виртуальный саммит председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам, включая Иран, КНДР, Афганистан и пандемию. МИД КНР в коммюнике по итогам саммита отметил, что оба лидера признали встречу откровенной, прагматичной, содержательной и плодотворной, что способствует укреплению взаимопонимания между двумя сторонами.
"Существует надежда, что встреча глав государств, в каком бы формате она ни прошла, может дать определенный "эффект разрядки" нынешней напряженности между Китаем и США", - заявил Го Чанлинь.
Он также отметил, что встреча также может сыграть ведущую роль в развитии отношений Вашингтона и Пекина.
"Однако китайско-американские отношения претерпели глубокие изменения. Вашингтон не может (в одночасье – ред.) изменить восприятие Китая, администрация Байдена также не может изменить действующую в США политику в отношении Китая. Политическая среда в США, в которой находятся китайско-американские отношения, в обозримом будущем не сможет измениться, и нам предстоит пройти еще долгий путь к развитию взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и США", – указал он.
Эксперт добавил, что развитие внутренней политики США не зависит от воли Китая, "что касается китайско-американских отношений, мы по-прежнему настаиваем на одном: не питайте иллюзий и осмельтесь бороться".
Вместе с тем эксперт отметил, что с момента вступления Байдена в должность президента США встречи представителей двух стран на высшем уровне проходили на Аляске, в Тяньцзине, в Цюрихе, но не в столицах, это, как и проведение саммита лидеров в формате видеоконференции, указывает на то, что до личных встреч на высоком уровне в столицах еще далеко.