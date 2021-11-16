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Новое оружие России
https://ria.ru/20211116/drony-1759246728.html
В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов - РИА Новости, 16.11.2021
В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
Компания "Кронштадт" начала создание системы применения "роя" боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных классов, такой "рой" будет действовать... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:12
2021-11-16T11:12
новое оружие россии
безопасность
технологии
кронштадт
сергей богатиков
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ДУБАЙ, 16 ноя – РИА Новости. Компания "Кронштадт" начала создание системы применения "роя" боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных классов, такой "рой" будет действовать самостоятельно, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков."Мы осуществляем ряд работ по реализации действий групп и "роев" БПЛА различного класса с применением элементов искусственного интеллекта. Причем основной упор делается на автономизации бортов, повышении интеллекта, информационной осведомленности БПЛА, что наделяет их способностью самостоятельно принимать правильные решения", - сказал Богатиков.По словам главы "Кронштадта", цель работ - переход от управления человеком одиночным дроном к целеполаганию для больших групп и "роев" беспилотных аппаратов."При этом управляющий оператор будет выдавать задачи не конкретным аппаратам, а ставить задачу выполнить действие в заданном районе. Группа или "рой" будет самостоятельно распределять роли и определять приоритетность выполнения задачи. Это касается как ударных задач, так и задач воздушной разведки. Проще говоря – самостоятельно обнаруживать, классифицировать и поражать заданные цели", - пояснил Богатиков.Он также отметил, что компания прорабатывает вопросы создания разведывательно-ударных контуров из беспилотников, которые будут взаимодействовать с наземными и морскими робототехническими системами, дополняя друг друга.Читайте полный текст интервью Cергея Богатикова &gt;&gt;
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безопасность, технологии, кронштадт, сергей богатиков
11:12 16.11.2021
 
В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов

Компания "Кронштадт" начала разработку системы применения "роя" ударных дронов

© Фото : Группа Компаний "Кронштадт"Беспилотники компании "Кронштадт"
Беспилотники компании Кронштадт - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Группа Компаний "Кронштадт"
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 16 ноя – РИА Новости. Компания "Кронштадт" начала создание системы применения "роя" боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных классов, такой "рой" будет действовать самостоятельно, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков.
"Мы осуществляем ряд работ по реализации действий групп и "роев" БПЛА различного класса с применением элементов искусственного интеллекта. Причем основной упор делается на автономизации бортов, повышении интеллекта, информационной осведомленности БПЛА, что наделяет их способностью самостоятельно принимать правильные решения", - сказал Богатиков.
По словам главы "Кронштадта", цель работ - переход от управления человеком одиночным дроном к целеполаганию для больших групп и "роев" беспилотных аппаратов.
"При этом управляющий оператор будет выдавать задачи не конкретным аппаратам, а ставить задачу выполнить действие в заданном районе. Группа или "рой" будет самостоятельно распределять роли и определять приоритетность выполнения задачи. Это касается как ударных задач, так и задач воздушной разведки. Проще говоря – самостоятельно обнаруживать, классифицировать и поражать заданные цели", - пояснил Богатиков.
Он также отметил, что компания прорабатывает вопросы создания разведывательно-ударных контуров из беспилотников, которые будут взаимодействовать с наземными и морскими робототехническими системами, дополняя друг друга.
Читайте полный текст интервью Cергея Богатикова >>
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииКронштадтСергей Богатиков
 
 
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