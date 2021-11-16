https://ria.ru/20211116/drony-1759246728.html

В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов

В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов - РИА Новости, 16.11.2021

В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов

Компания "Кронштадт" начала создание системы применения "роя" боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных классов, такой "рой" будет действовать... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:12

2021-11-16T11:12

2021-11-16T11:12

новое оружие россии

безопасность

технологии

кронштадт

сергей богатиков

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ДУБАЙ, 16 ноя – РИА Новости. Компания "Кронштадт" начала создание системы применения "роя" боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных классов, такой "рой" будет действовать самостоятельно, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Сергей Богатиков."Мы осуществляем ряд работ по реализации действий групп и "роев" БПЛА различного класса с применением элементов искусственного интеллекта. Причем основной упор делается на автономизации бортов, повышении интеллекта, информационной осведомленности БПЛА, что наделяет их способностью самостоятельно принимать правильные решения", - сказал Богатиков.По словам главы "Кронштадта", цель работ - переход от управления человеком одиночным дроном к целеполаганию для больших групп и "роев" беспилотных аппаратов."При этом управляющий оператор будет выдавать задачи не конкретным аппаратам, а ставить задачу выполнить действие в заданном районе. Группа или "рой" будет самостоятельно распределять роли и определять приоритетность выполнения задачи. Это касается как ударных задач, так и задач воздушной разведки. Проще говоря – самостоятельно обнаруживать, классифицировать и поражать заданные цели", - пояснил Богатиков.Он также отметил, что компания прорабатывает вопросы создания разведывательно-ударных контуров из беспилотников, которые будут взаимодействовать с наземными и морскими робототехническими системами, дополняя друг друга.Читайте полный текст интервью Cергея Богатикова >>

https://ria.ru/20211116/robot-1759235883.html

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безопасность, технологии, кронштадт, сергей богатиков