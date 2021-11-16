https://ria.ru/20211116/dolschiki-1759280325.html

Дольщики двух проблемных домов Ленобласти получат компенсации

Дольщики двух проблемных домов Ленобласти получат компенсации - РИА Новости, 16.11.2021

Дольщики двух проблемных домов Ленобласти получат компенсации

Дольщики двух проблемных домов Ленинградской области — ЖК "Шлиссельбургский дворик" и "Замок Скандинавии" получат компенсации от Фонда защиты прав дольщиков,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:39

2021-11-16T13:39

2021-11-16T13:39

ленинградская область

гатчинский район

выборг

ленинградская область

александр дрозденко

жилье

фонд защиты прав дольщиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Дольщики двух проблемных домов Ленинградской области — ЖК "Шлиссельбургский дворик" и "Замок Скандинавии" получат компенсации от Фонда защиты прав дольщиков, сообщил РИА Новости сообщил представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций правообладателям ЖК "Шлиссельбургский дворик" в городе Шлиссельбург и "Замок Скандинавии" в Выборге. В ближайшее время организация опубликует порядок выплаты средств."Выплата компенсаций дольщикам стала возможной благодаря успешным переговорам с федеральным Фондом, которые состоялись в августе при участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Тогда публично-правовая компания согласилась на выделение 7,5 миллиардов рублей для завершения строительства проблемных объектов и выплаты компенсаций. Такую же сумму направят из бюджета 47-го региона", — пояснили в обладминистрации.Отметим, в ЖК "Шлиссельбургский дворик" 761 квартира, заключен 141 договор долевого участия, а ЖК "Замок Скандинавии" 69 квартир и 28 ДДУ. Всего Фондом приняты решения о выплате компенсаций по 27 объектам Ленобласти. Средства уже получили дольщики пяти из них."В этом году ППК "Федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" завершил строительство ЖК "Город детства" в Гатчинском районе. Это первый проблемный объект, достроенный организацией в Ленинградской области. До конца года планируется достроить ЖК "Поляны" и два корпуса ЖК "Щегловская усадьба", — подытожили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20210817/lenoblast-1746041241.html

гатчинский район

выборг

ленинградская область

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гатчинский район, выборг, ленинградская область, александр дрозденко, жилье, фонд защиты прав дольщиков