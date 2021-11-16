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Ленинградская область
https://ria.ru/20211116/dolschiki-1759280325.html
Дольщики двух проблемных домов Ленобласти получат компенсации
Дольщики двух проблемных домов Ленобласти получат компенсации - РИА Новости, 16.11.2021
Дольщики двух проблемных домов Ленобласти получат компенсации
Дольщики двух проблемных домов Ленинградской области — ЖК "Шлиссельбургский дворик" и "Замок Скандинавии" получат компенсации от Фонда защиты прав дольщиков,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:39
2021-11-16T13:39
ленинградская область
гатчинский район
выборг
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
фонд защиты прав дольщиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Дольщики двух проблемных домов Ленинградской области — ЖК "Шлиссельбургский дворик" и "Замок Скандинавии" получат компенсации от Фонда защиты прав дольщиков, сообщил РИА Новости сообщил представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций правообладателям ЖК "Шлиссельбургский дворик" в городе Шлиссельбург и "Замок Скандинавии" в Выборге. В ближайшее время организация опубликует порядок выплаты средств."Выплата компенсаций дольщикам стала возможной благодаря успешным переговорам с федеральным Фондом, которые состоялись в августе при участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Тогда публично-правовая компания согласилась на выделение 7,5 миллиардов рублей для завершения строительства проблемных объектов и выплаты компенсаций. Такую же сумму направят из бюджета 47-го региона", — пояснили в обладминистрации.Отметим, в ЖК "Шлиссельбургский дворик" 761 квартира, заключен 141 договор долевого участия, а ЖК "Замок Скандинавии" 69 квартир и 28 ДДУ. Всего Фондом приняты решения о выплате компенсаций по 27 объектам Ленобласти. Средства уже получили дольщики пяти из них."В этом году ППК "Федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" завершил строительство ЖК "Город детства" в Гатчинском районе. Это первый проблемный объект, достроенный организацией в Ленинградской области. До конца года планируется достроить ЖК "Поляны" и два корпуса ЖК "Щегловская усадьба", — подытожили в пресс-службе.
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гатчинский район
выборг
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гатчинский район, выборг, ленинградская область, александр дрозденко, жилье, фонд защиты прав дольщиков
13:39 16.11.2021
 

Дольщики двух проблемных домов Ленобласти получат компенсации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
Купюры номиналом 200 рублей - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Дольщики двух проблемных домов Ленинградской области — ЖК "Шлиссельбургский дворик" и "Замок Скандинавии" получат компенсации от Фонда защиты прав дольщиков, сообщил РИА Новости сообщил представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций правообладателям ЖК "Шлиссельбургский дворик" в городе Шлиссельбург и "Замок Скандинавии" в Выборге. В ближайшее время организация опубликует порядок выплаты средств.
"Выплата компенсаций дольщикам стала возможной благодаря успешным переговорам с федеральным Фондом, которые состоялись в августе при участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Тогда публично-правовая компания согласилась на выделение 7,5 миллиардов рублей для завершения строительства проблемных объектов и выплаты компенсаций. Такую же сумму направят из бюджета 47-го региона", — пояснили в обладминистрации.
Отметим, в ЖК "Шлиссельбургский дворик" 761 квартира, заключен 141 договор долевого участия, а ЖК "Замок Скандинавии" 69 квартир и 28 ДДУ. Всего Фондом приняты решения о выплате компенсаций по 27 объектам Ленобласти. Средства уже получили дольщики пяти из них.
"В этом году ППК "Федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" завершил строительство ЖК "Город детства" в Гатчинском районе. Это первый проблемный объект, достроенный организацией в Ленинградской области. До конца года планируется достроить ЖК "Поляны" и два корпуса ЖК "Щегловская усадьба", — подытожили в пресс-службе.
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Ленинградская областьГатчинский районВыборгЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЖильеФонд защиты прав дольщиков
 
 
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