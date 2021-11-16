https://ria.ru/20211116/creativity-1759244204.html

Если ребенок задает вопрос, не спешите отвечать! Почему?

Если ребенок задает вопрос, не спешите отвечать! Почему? - РИА Новости, 16.11.2021

Если ребенок задает вопрос, не спешите отвечать! Почему?

Креативность дана каждому человеку от рождения. По одному из исследований, способность к креативному мышлению на 50% зависит от генов, а на вторые 50% – от окружения и воспитания. Почему нейросети никогда не заменят творчество человека? Как помочь (и не помешать) ребенку развить эту способность? Прикладные упражнения и советы.

2021-11-16T11:00

2021-11-16T11:00

2021-11-16T11:18

это надолго

общество

технологии

дети

творчество

психология

детские вопросы

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Если ребенок задает вопрос, не спешите отвечать! Почему? Креативность дана каждому человеку от рождения. По одному из исследований, способность к креативному мышлению на 50% зависит от генов, а на вторые 50% – от окружения и воспитания. Почему нейросети никогда не заменят творчество человека? Как помочь (и не помешать) ребенку развить эту способность? Прикладные упражнения и советы. audio/mpeg

Если ребенок задает вопрос, не спешите отвечать! Почему? Креативность дана каждому человеку от рождения. По одному из исследований, способность к креативному мышлению на 50% зависит от генов, а на вторые 50% – от окружения и воспитания. Почему нейросети никогда не заменят творчество человека? Как помочь (и не помешать) ребенку развить эту способность? Прикладные упражнения и советы. audio/mpeg

Из чего состоит креативное мышление и как его развить у детей рассказывают педагог, специалист по Теории решения изобретательских задач, основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор книг Анатолий Гин и психофизиолог, автор книг, преподаватель, спикер TEDx, автор курсов для детей Полина Кривых.01:30 "Кривая креативности" – что это?05:15 Креативность дается от рождения или развивается?07:00 До какого возраста ее можно развивать?08:00 Что больше влияет на развитие талантов - гены или воспитание?10:20 Что не нужно делать, чтобы не остановить творческое развитие?11:00 "Если ребенок задает вопрос – не спешите на него отвечать!"17:00 Задачка на развитие креативного мышления15:30 "Поощряйте банальности и очевидности"16:15 Компьютерные игры мешают креативному развитию?18:45 Нужна ли человеку креативность, когда нейросети уже строят мосты?22:50 "Ваша задача, как родителя, не понять, что нравится ребенку – вы все равно поймете не так, а предоставить ему как можно больше возможностей и не пугаться, когда он делает резкие повороты"25:24 Факторы, снижающие креативность25:40 Упражнения для развития креативностиПартнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, дети, творчество, психология, аудио, детские вопросы, социальный навигатор