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Беседа Байдена и Си Цзиньпина была уважительной, заявили в Белом доме
Беседа Байдена и Си Цзиньпина была уважительной, заявили в Белом доме - РИА Новости, 16.11.2021
Беседа Байдена и Си Цзиньпина была уважительной, заявили в Белом доме
Виртуальная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не ожидалась фундаментальной для отношений, ничего нового не достигнуто и в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:12
2021-11-16T09:12
2021-11-16T09:12
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Виртуальная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не ожидалась фундаментальной для отношений, ничего нового не достигнуто и в контексте Тайваня, заявили в Белом доме."Мы не ожидали, что эта встреча будет фундаментальной и отправной для отношений США и Китая", - сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.Беседа лидеров шла дольше запланированного, была уважительной и прямой, сообщили в Белом доме."Разговор длился дольше, чем ожидалось: три с половиной часа", - сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.По его словам, "разговор был прямым, уважительным и открытым".По словам представителя, Байден и Си Цзиньпин широко обсудили Тайвань, президент США подтвердил приверженность политики "одного Китая", но никаких новых пониманий в этом контексте не произошло. "Ничего нового не достигнуто (в контексте Тайваня - ред.)", - сообщили в Белом доме.Независимость Тайваня США не поддерживают, добавили в Белом доме.Лидеры также обсудили экономические проблемы, сказал представитель.
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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден, си цзиньпин
Беседа Байдена и Си Цзиньпина была уважительной, заявили в Белом доме
Белый дом: беседа Байдена и Си Цзиньпина была прямой, уважительной и открытой
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости.
Виртуальная встреча президента США Джо Байдена
и председателя КНР Си Цзиньпина
не ожидалась фундаментальной для отношений, ничего нового не достигнуто и в контексте Тайваня
, заявили в Белом доме.
"Мы не ожидали, что эта встреча будет фундаментальной и отправной для отношений США и Китая", - сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
Беседа лидеров шла дольше запланированного, была уважительной и прямой, сообщили в Белом доме.
"Разговор длился дольше, чем ожидалось: три с половиной часа", - сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
По его словам, "разговор был прямым, уважительным и открытым".
По словам представителя, Байден и Си Цзиньпин широко обсудили Тайвань, президент США подтвердил приверженность политики "одного Китая", но никаких новых пониманий в этом контексте не произошло. "Ничего нового не достигнуто (в контексте Тайваня - ред.)", - сообщили в Белом доме.
Независимость Тайваня США не поддерживают, добавили в Белом доме.
Лидеры также обсудили экономические проблемы, сказал представитель.